BBC reanuda investigación de escándalo de fotos porno que involucra a presentador

13 de julio de 2023, 5:29 AM

Londres, Reino Unido | La BBC reanudó el jueves una investigación interna de un escándalo sobre la compra de fotos pornográficas, tras la revelación de que su presentador estrella era la figura involucrada, después de días de especulación sobre su identidad.



Huw Edwards, de 61 años, un conocido presentador de noticias de la cadena británica, quien anunció la muerte de la reina Isabel II, fue identificado este miércoles por su mujer como el periodista objeto de las acusaciones de haber pagado 35.000 libras (USD 45.000) por fotos pornográficas.



Familiares de la persona menor de edad que vendió las fotos dijeron que utilizó el dinero para consumir crack, pero la persona rechazó la versión.



La identidad de Edwards fue dada a conocer después de seis días de intensa especulación en redes sociales.



La esposa de Edwards, Vicky Flind, confirmó su identidad "principalmente por la preocupación sobre su bienestar mental y para proteger a nuestros hijos".



Dijo que su marido, padre de cinco hijos, sufre "graves problemas de salud mental" y que "está bajo tratamiento en un hospital".



"Una vez que se reponga, tiene la intención de responder a los artículos que fueron publicados", aseguró Flind.



La BBC está el centro de un huracán mediático desde que el tabloide The Sun publicó la semana pasada que un presentador de la cadena pagó por fotos pornográficas a una persona menor de edad.



La red pública había interrumpido su propia investigación sobre el caso a solicitud de la policía.



Pero la investigación se reanudó luego de que dos fuerzas policiales, la Policía Metropolitana de Londres y la Policía del Sur de Gales, indicaron que no existen evidencias de que se haya cometido un delito penal.



El director general de la BBC, Tim Davies, prometió al personal que se daría el "debido proceso" al caso y que para la red, "la preocupación inmediata es nuestro deber de cuidar a todos los involucrados".



El escándalo generó conmoción en el Reino Unido pero hasta ahora no se había identificado al periodista objeto de las acusaciones, aunque en las redes sociales circulaba el nombre de Edwards.



Más acusaciones