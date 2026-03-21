Bayern sigue rumbo al título, el Dortmund resiste a nueve puntos

El líder Bayern Munich siguió avanzando hacia el que será probablemente su 35º título nacional y esta vez goleó 4-0 en casa al Union Berlin (10º), este sábado en la 27ª jornada de una Bundesliga donde domina abrumadoramente.

Los bávaros, en cabeza desde la primera jornada, acumulan ya 70 puntos, nueve más que el segundo, el Borussia Dortmund, que levantó un 2-0 adverso para terminar ganando 3-2 en su Westfalenstadion a otro histórico, el Hamburgo (11º).

Después del empate del pasado fin de semana en Leverkusen, el Bayern regresó al camino del triunfo en una semana que cierra de manera espectacular, después de haberse clasificado el miércoles a cuartos de final de la Liga de Campeones con una goleada 4-1 al Atalanta italiano.

Kane, a 10 goles del récord.

El partido del sábado en el Allianz Arena apenas tuvo historia y el Bayern dominó claramente, en gran medida gracias a un gran partido del francés Michael Olise, que abrió el marcador en el minuto 43, con un disparo con efecto con la zurda.

Olise, a menudo protagonista dando asistencias (27 esta temporada, entre todas las competiciones), llevaba más de dos meses sin marcar en la Bundesliga.

Justo antes del descanso, Serge Gnabry amplió la cuenta para los suyos de volea (45+1').

En el inicio de la segunda mitad, Harry Kane (49') firmó su tanto número 31 en esta Bundesliga, lo que le aproxima a 10 de igualar el récord en una misma temporada del campeonato alemán, que tiene el polaco Robert Lewandowski con los 41 que firmó para el Bayern en el curso 2020-2021.

"Todavía es posible, solo tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo. Hará falta un hat-trick o un par de dobletes seguidos y todo parecerá algo más probable", estimó Kane después del partido.

En el 67', Gnabry puso el 4-0 definitivo y selló su primer doblete de la temporada.

El Bayern es una máquina de marcar y son ya 97 los goles que lleva en esta Bundesliga. Está por lo tanto muy cerca de llegar a la barrera simbólica de los 100 goles, algo que solo logró en dos ocasiones, en la temporada 1971-1972 (101) y en la 2019-2020 (100).

Remontada en la recta final.

Con muchísimo más sufrimiento sacó adelante su partido del sábado el Borussia Dortmund, que llegó perdiendo 2-0 en casa ante el Hamburgo hasta bien avanzada la segunda parte.

El equipo norteño había marcado sus tantos en la primera parte, por medio de Philip Otele (19') y Albert Sambi Lokonga (38'), lo que parecía diluir las pocas opciones de título del Dortmund, que no encontraba la vía para reengancharse al partido.

El equipo amarillo dio la vuelta a la situación con tres goles en los últimos veinte minutos de partido: el argelino Ramy Bensebaini anotó un doblete al transformar sendos penales (73' y 84') y entre medias marcó el guineano Serhou Guirassy (78').

Desde el Klassiker perdido ante el Bayern a finales de febrero, el Dortmund ha encadenado tres victorias pero la misión de dar caza a los muniqueses se antoja prácticamente imposible por la solidez del equipo de Vincent Kompany.

La única esperanza del Dortmund parece estar en que el Bayern se relaje y se centre en exceso en la Liga de Campeones, donde tiene un compromiso muy exigente en cuartos de final contra el Real Madrid.

El colista complica al Leverkusen.

En el resto de partidos destacó el tropiezo del Bayer Leverkusen, que desaprovechó ventajas de 2-0 y 3-2 para terminar empatando 3-3 con el colista Heidenheim.

El Leverkusen (46 puntos) es sexto y se complica entrar en el Top 4, requisito para clasificarse a la próxima Liga de Campeones.

Queda a cuatro puntos de RB Leipzig (3º), Stuttgart (4º) y Hoffenheim (5º).

El viernes, el Leipzig derrotó 5-0 al Hoffenheim, mientras que el Stuttgart puede subirse al podio el domingo si puntúa en su visita al Augsburgo (9º).

Por su parte, el Werder Bremen (13º) ganó 1-0 en su visita a un Wolfsburgo (17º) que se complica cada vez más la permanencia, mientras que Colonia (15º) y Borussia Mönchengladbach (12º) igualaron 3-3.











