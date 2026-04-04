Bayern remonta en el final en Friburgo y llega con impulso al duelo ante el Real Madrid

Friburgo, Alemania | El Bayern Múnich firmó una remontada agónica este sábado al vencer 3-2 al Friburgo en la fecha 28 de la Bundesliga, un resultado que refuerza su confianza antes de visitar al Real Madrid en la ida de cuartos de final de la Champions League.

El conjunto bávaro, dirigido por Vincent Kompany, amplió a doce puntos su ventaja sobre el Borussia Dortmund y se acerca a un nuevo título en Alemania.

Sin su goleador Harry Kane, lesionado, el protagonismo recayó en Tom Bischof, autor de un doblete (81' y 90+2'), mientras que Lennart Karl selló la victoria en el minuto 90+7.

El Friburgo había tomado ventaja con goles de Johan Manzambi (46') y Lucas Höler (71'), poniendo en aprietos al líder del campeonato.

“Este tipo de partido es perfecto para afrontar al Real Madrid. Demuestra qué equipo somos, solidarios incluso en momentos difíciles”, señaló Bischof tras el encuentro.

El Bayern alcanzó además los 100 goles en la temporada de Bundesliga, quedando a uno del récord histórico (101) de la campaña 1971/72.

El técnico Kompany reservó a jugadores como Michael Olise y Dayot Upamecano pensando en el duelo europeo, mientras que el portero Manuel Neuer regresó tras lesión y fue clave en varios momentos del partido.

Con 73 puntos, el Bayern encamina su 35º título de liga y llega fortalecido al choque ante el conjunto blanco.

En otros resultados de la jornada, el RB Leipzig venció 2-1 al Werder Bremen, mientras que el Bayer Leverkusen ganó 6-3 al Wolfsburgo con doblete de Alejandro Grimaldo.