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Bayern Múnich y Arsenal avanzan a semifinales de Champions

Los alemanes sacaron de la competencia al Real Madrid; los Gunners al Sporting Lisboa.

Bayern Múnich vs. Real Madrid. AFP
Bayern Múnich vs. Real Madrid. AFP
Por Daniel Jiménez 15 de abril de 2026, 15:14 PM

El Bayern Múnich dejó en el camino al Real Madrid al vencerlo 4-3 en el Allianz Arena y 6-4 en el marcador global.

Los alemanes avanzaron a las semifinales del torneo, mientras que los merengues se quedaron en el camino.

Aleksandar Pavlović (6'), Harry Kane (38'), Luis Díaz (89') y Michael Olise (90+4') marcaron para el Bayern.

Por su parte, para los dirigidos por Álvaro Arbeloa concretaron Arda Guller (1' y 29') y Kylian Mbappé (42').

Por otra parte, el Arsenal también sigue con vida en el torneo tras empatar 0-0 con el Sporting Lisboa en la vuelta y haber triunfado en la ida 1-0.

Este martes clasificaron a semis el Atlético de Madrid y PSG.

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