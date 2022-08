Bayern Múnich se coloca líder en solitario tras aplastar al Bochum

21 de agosto de 2022, 11:48 AM

Berlín, Alemania | El Bayern Múnich aplastó este domingo al colista Bochum, al vencer por 7-0 en campo contrario, en el choque de cierre de la 3ª jornada de la Bundesliga, lo que los encumbra al liderato en solitario por primera vez desde que comenzó la liga.



El equipo bávaro salió en tromba desde el inicio del encuentro, demostrando que no quiere dejar escapar ninguna oportunidad que pueda significar distanciarse sobre todo de su máximo rival, el Borussia Dortmund (7º), que cayó el sábado de manera estrepitosa por 3-2 tras una remontada épica del Werder Bremen (9º) en los últimos siete minutos.

A pase del francés Kingsley Coman, Leroy Sané marcó un golazo (4) tras rematar con su derecha un balón que entró por la escuadra.

A quemarropa, desde el lado derecho, el neerlandés Matthijs de Ligt cabeceó una pelota tras una asistencia de Joshua Kimmich para ampliar la ventaja en el marcador (25).

