Bayern Múnich saca ventaja en su visita al Real Madrid en Champions League

Los cuartos de final de la Champions League empezaron con un partidazo entre el Real Madrid y el Bayern Múnich.

El saldo de la ida fue favorable para los bávaros, que ganaron 1-2 en el Bernabéu.

El equipo alemán tuvo en Olise un acertijo que los blancos nunca pudieron descifrar.

El Múnich golpeó al final del primer tiempo y al inicio de la complementaria. Primero fue Luis Díaz y luego Harry Kane.

Las bofetadas despertaron al Real Madrid, que tuvo sus mejores minutos del 55 en adelante, cuando equipararon fuerzas y el partido se convirtió en un emocionante ida y vuelta.

El gol del descuento llegó tras un gran servicio de Alexander-Arnold, que encontró a un Mbappé que fue peligro cada vez que tocó el balón.

Ambos equipos tuvieron para anotar al menos uno más, pero no hubo cambios y todo se definirá en Múnich la próxima semana.