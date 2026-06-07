Bayern Múnich cierra la puerta a una posible salida de Michael Olise al Real Madrid

Múnich, Alemania | El Bayern Múnich descartó este domingo cualquier posibilidad de negociar la salida de Michael Olise al Real Madrid, en medio de las especulaciones sobre una posible oferta récord del club español por el extremo francés.

"Si Florentino Pérez quiere hacernos una oferta, que se la ahorre", afirmó el presidente del Bayern, Herbert Hainer, al referirse a los rumores que vinculan al futbolista con el conjunto merengue.

Durante su campaña para la reelección como presidente del Real Madrid, Florentino Pérez anunció esta semana que planea presentar una oferta de 150 millones de euros por una superestrella que milita en un club participante de la Liga de Campeones, aunque sin revelar su identidad.

Según diversos medios españoles, el jugador al que se refería sería Olise.

El internacional francés llegó al Bayern a mediados de 2024 y mantiene contrato con la entidad bávara hasta junio de 2029, además de no contar con una cláusula de rescisión.

"Michael Olise es un jugador del Bayern, con un contrato a largo plazo. No somos un club vendedor", declaró Hainer al diario alemán Bild.

"Si Florentino Pérez quiere hacernos una oferta, algo que no ha ocurrido por ahora, que se la ahorre", añadió.

Una de las grandes figuras del fútbol europeo

Olise fue una de las revelaciones de la temporada 2024-2025 y terminó de consolidarse como una de las principales estrellas del fútbol europeo durante la campaña 2025-2026.

El atacante cerró el curso con 22 goles y 31 asistencias entre todas las competiciones.

Además, fue una pieza fundamental en la conquista del triplete nacional del Bayern Múnich, integrado por la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa Franz Beckenbauer.

Las declaraciones de Hainer dejan claro que el club alemán no contempla desprenderse de una de sus principales figuras, incluso ante una eventual oferta millonaria procedente de Madrid.