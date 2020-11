Batalla política por vacuna se recrudece en Brasil tras suspensión de ensayo

Sao Paulo, Brasil | El Instituto Butantan de Sao Paulo, principal productor de vacunas en Brasil, expresó este martes "indignación" tras la suspensión de sus ensayos clínicos de la vacuna china CoronaVac, que el presidente Bolsonaro celebró como una "victoria", en un nuevo capítulo de la politización de la pandemia.



La Agencia de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) brasileña anunció el lunes que "decidió interrumpir el ensayo clínico de la vacuna CoronaVac tras un incidente grave" el 29 de octubre, aunque el instituto responsable por los ensayos y el gobierno de Sao Paulo, cuyo gobernador Joao Doria es el principal adversario político de Bolsonaro, aseguran que el fallecimiento no tiene ninguna relación con la vacuna.



"Muerte, invalidez, anomalía... esta es la vacuna que Doria quería obligar a los paulistas a tomar. El presidente dijo que la vacuna jamás podría ser obligatoria. Otra que gana Jair Bolsonaro", declaró el mandatario en Facebook, adjuntando un enlace sobre la suspensión de la vacuna en respuesta a un internatua que preguntaba si el gobierno compraría y produciría la vacuna en caso de que los ensayos -actualmente en fase 3- muestren que es eficaz y segura.



La Anvisa no dio detalles sobre lo ocurrido, pero indicó que esos incidentes podían incluir la muerte, efectos secundarios posiblemente fatales, una discapacidad grave, una hospitalización y otros "acontecimientos clínicamente significativos".



Dimas Covas, presidente del Instituo Butantan, aseguró en una rueda de prensa este martes que se trata de un "evento adverso grave que no tiene ninguna relación con la vacuna" y que la decisión de Anvisa había causado "sorpresa" e "indignación", pero que esperaba que fuera revertida rápidamente.



"No existe ninguna relación entre la causa de muerte de este o esta paciente, con la supuesta vacuna, porque ni siquiera sabemos si tomó la vacuna o un placebo", añadió a su lado Joao Gabbardo, coordinador del centro de Contingencia contra el coronavirus del gobierno de Sao Paulo.

Lea también Internacional Brasil suspende ensayos de vacuna COVID-19 por "incidente grave" El organismo no dio detalles sobre lo ocurrido, pero indicó que esos incidentes podían incluir la muerte.

La Anvisa convocó una conferencia de prensa para la tarde del martes.



A la espera de más precisiones sobre lo ocurrido, el laboratorio chino Sinovac Biotech se dijo "confiado" en la seguridad de su vacuna.



"Estamos confiados en la seguridad de la vacuna", declaró Sinovac en un comunicado en el que afirmó que el incidente en cuestión no tenía "relación" con la vacuna.



Pandemia y política



CoronaVac ha sido el centro de una batalla política en Brasil entre Bolsonaro y Doria, que ya se enfrentaron por las medidas de cuarentena defendidas por los gobernadores y por el uso de la cloroquina promovido por el mandatario.



Sao Paulo tiene un acuerdo con Sinovac para adquirir 46 millones de dosis, seis millones producidas en China y el resto, en Sao Paulo.



Horas antes de que se anunciara la suspensión de los ensayos, Doria había indicado que las primeras 120.000 dosis de CoronaVac iban a llegar a Sao Paulo el 20 de noviembre, y que ya han iniciado las obras para una fábrica que podrá producir hasta 100 millones de dosis por año.



Para poder ser suministrada a la población, las vacunas deben concluir los ensayos clínicos de fase 3 (para probar su eficacia y seguridad) y ser aprobados por la Anvisa.



El mandatario ultraderechista se ha referido al modelo de Sinovac como la vacuna de "ese otro país" y ha promovido en su lugar la que está desarrollando la Universidad de Oxford con la compañía farmacéutica británica AstraZeneca, que también está siendo sometida a ensayos en el país.



El mes pasado, Bolsonaro canceló un acuerdo de compra de dosis de la vacuna china que había anunciado su propio ministro de Salud.



"El pueblo brasileño no será el conejillo de indias de nadie", dijo en esa ocasión Bolsonaro, quien se refirió al proyecto como "la vacuna china de Joao Doria".



El contratiempo para CoronaVac llegó el mismo día en que el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer anunció que su vacuna contra el coronavirus tiene un 90% de efectividad.



Las vacunas de Pfizer y Sinovac se encuentran en la fase 3 de los ensayos y ambas se están probando en Brasil, el país con el segundo mayor número de muertos por covid-19 por detrás de Estados Unidos, con más de 162.000 fallecidos.