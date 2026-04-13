Batalla campal entre hinchas deja al menos cuatro heridos en Honduras

Al menos cuatro heridos dejó este domingo un enfrentamiento entre barras de fútbol en Honduras, previo al partido entre los equipos de Motagua y Olimpia, el clásico capitalino, informaron autoridades policiales y médicas.



El choque ocurrió en la inmediaciones del Estadio Nacional Chelato Uclés en Tegucigalpa, donde hinchas de ambos equipos se enfrentaron con piedras e incluso hubo algunos disparos, según la prensa local.



El vocero del Hospital Escuela de la capital, Miguel Osorio, dijo al telenoticiero HCH que atendieron a dos aficionados con heridas de bala, uno de ellos en "condición crítica" y otro con un impacto en la cabeza que se encuentra "estable".



Osorio añadió que una tercera persona fue atendida por un golpe en la cabeza.



El comisionado de policía, Wilber Mayes, declaró que un uniformado resultó "bastante lesionado" en los disturbios, pero fue atendido en un centro médico y está "fuera de peligro".



Imágenes difundidas por la prensa mostraron a una persona con el rostro ensangrentado durante la trifulca, y un policía en otro sector cuando es auxiliado por sus compañeros en el suelo.



Durante los disturbios varios vehículos resultaron dañados. Aficionados y periodistas vivieron momentos de pánico dentro del estadio al escuchar los disparos, según videos publicados por la prensa local en redes sociales.



A pesar del enfrentamiento, el partido no fue suspendido.