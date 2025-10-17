Barcelona vs Real Madrid: MEIC da permiso para juego de leyendas
La productora no ha anunciado los detalles del evento, pero ya este cuenta con el aval del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) dio el aval a un encuentro de fútbol que pondrá, cara a cara, al Barcelona y al Real Madrid.
Se trata del “Partido entre Barça Legends y Real Madrid Leyendas”, tal y como se desprende del documento oficial de autorización.
Esta actividad reunirá a muchos de los nombres más gloriosos que han vestido las camisetas blaugrana y merengue, en un amistoso entre dos de los clubes más populares del mundo.
De acuerdo con la información del MEIC, el cotejo se llevará a cabo el 7 de febrero de 2026, a las 6 p. m., en el Estadio Nacional de La Sabana.
Nombres como Luís Figo, Roberto Carlos e Iker Casillas han participado con los merengues, mientras que los catalanes han puesto en cancha a futbolistas de la talla de Carles Puyol, Rafa Márquez y Ronaldinho.
Esta noticia pone en alerta a los fanáticos del fútbol internacional, quienes esperan que la productora anuncie pronto todos los detalles de lo que promete ser una noche histórica.