Barcelona vence al Atlético y se aleja en la cima de LaLiga tras caída del Real Madrid

Madrid, España | El FC Barcelona dio un paso casi decisivo hacia el título de LaLiga tras imponerse 2-1 al Atlético de Madrid, ampliando a siete puntos su ventaja sobre el Real Madrid, que previamente cayó 2-1 ante el Mallorca.

El inglés Marcus Rashford (42') y el polaco Robert Lewandowski (87') remontaron el marcador luego de que Giuliano Simeone adelantara a los rojiblancos (39').

El Atlético disputó toda la segunda parte con diez jugadores tras la expulsión directa de Nicolás González, por una falta sobre Lamine Yamal siendo el último defensor, justo antes del descanso.

Ambos equipos comenzaron con intensidad y generaron ocasiones en los primeros minutos, incluida una clara oportunidad de Yamal, que estrelló un remate en el palo (35').

El Atlético abrió el marcador tras romper la defensa azulgrana con un pase largo, que permitió a Simeone quedar mano a mano ante Joan García y definir con precisión.

La ventaja duró poco, ya que Rashford igualó tras una jugada por la izquierda en combinación con Dani Olmo, superando a Juan Musso con un remate cruzado.

Antes del descanso, el conjunto madrileño sufrió un golpe adicional con la expulsión de González (45+3), confirmada tras revisión del VAR.

En el inicio del complemento, el árbitro llegó a expulsar a Gerard Martín por una falta sobre Almada, pero revirtió su decisión tras consultar el VAR al comprobar que el defensor tocó primero el balón.

El técnico del Atlético, Diego Simeone, fue expulsado del banquillo por protestar esa acción.

Con un hombre más, el Barcelona generó múltiples ocasiones y encontró el gol de la victoria en el minuto 87, cuando Lewandowski aprovechó un rebote tras un disparo de João Cancelo.

Ambos equipos volverán a enfrentarse el miércoles en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, con el Barcelona llegando con amplia ventaja en la lucha por el título liguero.