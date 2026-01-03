EN VIVO
Clock

de HS

Internacional

Barcelona triunfa en el derbi ante Espanyol

Los blaugranas siguen líderes con 49 puntos.

Espanyol vs. Barcelona. AFP
Espanyol vs. Barcelona. AFP
Por Daniel Jiménez 3 de enero de 2026, 15:56 PM

El Barcelona triunfó en el derbi catalán 0-2 ante el Espanyol en el RCDE Stadium, conocido popularmente como El Prat.

Dani Olmo anotó el primer gol del partido a los 85 minutos y Robert Lewandowski cerró la victoria a los 89 minutos.

Con estos tantos, los blaugranas se mantienen como líderes de LaLiga con 49 puntos, siete unidades más que el Real Madrid.

El cuadro merengue juega este domingo a las 9:15 a. m. frente al Betis en el estadio Santiago Bernabéu.

TikTokTeleticacom

Tags
Más notas