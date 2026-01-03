Internacional
Barcelona triunfa en el derbi ante Espanyol
Los blaugranas siguen líderes con 49 puntos.
El Barcelona triunfó en el derbi catalán 0-2 ante el Espanyol en el RCDE Stadium, conocido popularmente como El Prat.
Dani Olmo anotó el primer gol del partido a los 85 minutos y Robert Lewandowski cerró la victoria a los 89 minutos.
🚨🚨| GOAL: DANI OLMO BREAKS THE DEADLOCK!!!— CentreGoals. (@centregoals) January 3, 2026
Espanyol 0-1 Barcelonapic.twitter.com/ILnLHSJRB1
🚨🚨| GOAL: ROBERT LEWANDOWSKI DOUBLES THE LEAD!!!— CentreGoals. (@centregoals) January 3, 2026
Espanyol 0-2 Barcelonapic.twitter.com/chf2kIy52E
Con estos tantos, los blaugranas se mantienen como líderes de LaLiga con 49 puntos, siete unidades más que el Real Madrid.
El cuadro merengue juega este domingo a las 9:15 a. m. frente al Betis en el estadio Santiago Bernabéu.