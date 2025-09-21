Barcelona sigue la estela del Real Madrid tras ganar al Getafe

El FC Barcelona se mostró infalible este domingo en su empeño de disputar al Real Madrid el título de LaLiga al vencer al Getafe por 3-0 en el Johan Cruff, en la 5ª jornada.



Ferran Torres (15', 34') sobresalió con un doblete -ya lleva cuatro goles en este inicio liguero- en la primera mitad, en la que rozó el triplete si no llega a ser por el travesaño.

Dani Olmo (62') no quiso desperdiciar su oportunidad y marcó el tercer tanto.



Al final, el Barcelona pudo ampliar la ventaja pero Soria evitó un tanto de Rashford tras un potente disparo y, después, detuvo otro del sueco Roony Bardghji.



"Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Ellos muchas veces no proponen nada e intentan hacer demasiadas faltas, en mi opinión, pero lo hemos encarrilado bien. No hemos empezado bien la segunda parte, pero lo importante es haber conseguido los tres puntos", afirmó Ferran a Movistar+.



Flick recalcó en rueda de prensa que "es muy bueno que todos estén en este nivel de rendimiento".



Con este triunfo, el Barça suma 13 puntos y se coloca a dos del Real Madrid antes de la sexta jornada, que se disputará entre el martes y el jueves de la próxima semana.



El cuadro culé visitará el jueves al Real Oviedo, mientras que el conjunto blanco jugará en Valencia ante el Levante.