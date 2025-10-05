Barcelona se desmorona en Sevilla y el Real Madrid es el nuevo líder

Sin Lamine Yamal, de nuevo lesionado, el Barcelona se estampó en el campo del Sevilla (4-1), este domingo en la octava jornada de la Liga, para dejar el liderato en manos del Real Madrid, justo antes del parón por la ventana de partidos internacionales.



Con ocho partidos disputados, el Real Madrid, que el sábado ganó 3-1 sin brillo al Villarreal, suma 21 puntos, dos más que el Barcelona.



En una tarde soleada el Sevilla se dio un festín con goles de ﻿Alexis Sánchez (13', penal), Isaac Romero (36'), José Ángel Carmona(90') y Akor Adams (90+5').﻿



Sin la capacidad de afrontar las adversidades y remontar resultados que lució el curso pasado, el Barcelona se conformó con un gol de Marcus Rashford (45+7') mientras que Robert Lewandowski falló un penal que hubiera supuesto el empate 2-2 (75').





