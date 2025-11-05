Barcelona salva un polémico empate ante Brujas por la Champions

Este miércoles cerró la fecha de la Champions, donde Barcelona salió de la casa de Brujas con un empate empañado por la polémica arbitral.

A continuación, repasamos los principales marcadores.

El Barcelona evita la derrota en un partido loco (3-3) en Brujas

Castigado tres veces en contraataques, el FC Barcelona sufrió este miércoles para empatar 3-3 y evitar una segunda derrota en la cuarta jornada de la Liga de Campeones.

En un partido frenético, el equipo belga se adelantó mediante un tanto del alemán Nicolò Tresoldi (6), que rápidamente fue contrarrestado por Ferran Torres (8). Sin embargo, cuando parecía que el Barça controlaba el partido, llegó el tanto del portugués Carlos Forbs (17).

A la vuelta de la pausa, los azulgranas salieron en tromba hasta que llegó la recompensa con una genialidad de Lamine Yamal (61). La alegría duró poco: Forbs (63) volvió a adelantar al Brujas.

Pero Yamal estableció el empate a tres. En un cara a cara contra Joaquin Seys, el joven internacional español terminó por centrar un balón que desvió Christos Tzolis (77) al fondo de la red.

Manchester City se impone 4-1 al Borussia Dortmund

El Mancheste City venció este miércoles 4-1 al Borussia Dortmund, en la cuarta jornada de Liga de Campeones, resultado que asienta a los citizens en el Top 8 de la competición.

Tras un inicio de partido igualado, los hombres de Pep Guardiola se fueron haciendo poco a poco con el control del encuentro y comenzó entonces el asedio a la portería defendida por el suizo Gregor Kobel.

Los Citizens no tardaron en encontrar el camino al gol, y Phil Foden abrió el marcador con un disparo suave y raso, ajustado al palo izquierdo lejos del alcanze de Kobel (22'). Erling Haaland dobló la ventaja (29') con su quinto gol en cuatro partidos de Champions.

Foden subió el tercero al marcador, definiendo de nuevo con precisión (57'). El tercer gol de los Citizens pareció despertar al Borussia Dortmund. Los visitantes encontraron un gol del defensa Waldemar Anton (71'), pero el City supo mantener la calma y en el tiempo de descuento Rayan Cherki (90+1') sentenció el partido.

El Inter mantiene pleno de victorias tras ganar 2-1 al Kairat Almaty

El Inter de Milán alargó este miércoles su pleno de victorias en Liga de Campeones luego de vencer 2-1 al Kairat Almaty en la cuarta jornada de la competición.

Los vigentes subcampeones de Europa aseguraron los tres puntos con las dianas del capitán argentino Lautaro Martínez (45') y del brasileño Carlos Augusto (67'), si bien el equipo kazajo llegó a empatar gracias a un tanto de Ofri Arad (55').

Los Nerazzurri ocupan la 3ª posición de la clasificación, solo superados por Bayern Múnich y Arsenal, también con pleno de victorias pero con mejor diferencia de goles.

Estevao y Garnacho evitan derrota del Chelsea contra Qarabag (2-2)

Con goles del brasileño Estevao y del argentino Alejandro Garnacho, el Chelsea logró un empate 2-2 este miércoles en su visita al Qarabag, en Azerbaiyán, durante la cuarta jornada de Liga de Campeones.

El ex de Palmerias adelantó a los Blues en el partido disputado en Bakú (16'), pero los locales reaccionaron antes del descanso, primero con un gol del caboverdiano Leandro Andrade (29') y luego con un penal transformado por el montenegrino Marko Jankovic (39').

En la segunda mitad, durante un contraataque del equipo inglés, Garnacho buscó a Estevao, pero un defensa cortó el pase y el rebote envió el esférico de nuevo a las botas del argentino, que soltó un latigazo con su pierna a izquierda para devolver el empate (53').

Athletic Club prosigue su caída tras perder 2-0 en Newcastle

El Athletic Club de Bilbao sufrió un nuevo capítulo de su crisis de resultados al perder ante el Newcastle (2-0), este miércoles en partido de la 4ª jornada de la Champions League disputado en la ciudad del norte de Inglaterra.

En St James' Park, las Urracas de Eddie Howe se pusieron pronto por delante con remate de cabeza ajustado de Dan Burn (11'), y ya en la segunda parte abrieron la brecha por medio del brasileño Joelinton (49'), también con la testa.

El Athletic, con varios de sus mejores jugadores ausentes por lesión (Iñaki y Nico Williams, Ohian Sancet, Yuri) o enfermedad (Gorka Guruzeta) bajó los brazos y dio entrada a jóvenes canteranos con la mente puesta en el partido del domingo en Liga ante el Real Oviedo.