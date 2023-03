Barcelona-Real Madrid, un choque de trenes por la Liga empañado por el 'caso Negreira'

18 de marzo de 2023, 9:46 AM

Los hombres de Xavi Hernández afrontan el encuentro con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que no puede permitirse fallar ante su principal rival por la corona nacional.

"En caso de ganar, sería un golpe de autoridad. Estaríamos a doce puntos, no sería definitivo, pero sería un golpe de autoridad", aseguró este sábado, el técnico Xavi Herández, en rueda de prensa.

"Tendré tiempo para explicaros quién, por qué y cómo están orquestando esta campaña. No tengáis ninguna duda de que nos defenderemos y no sólo nos defenderemos sino que atacaremos", añadió Laporta, pidiendo al socio que acuda apoyar al equipo el domingo.

La presión extradeportiva no parece ser acusada por el Barcelona sobre el campo, tras los buenos resultados en sus últimos encuentros, incluida la victoria 1-0 sobre el Real Madrid en la ida de las semifinales de Copa del Rey el pasado 2 de marzo.

El conjunto azulgrana no podrá recuperar para este encuentro al joven Pedri, que lleva un mes de baja por una lesión muscular.

"Llegaba muy justo. Había un riesgo, ayer quiso entrenar y se resintió, no se sintió al 100% y estos partidos si no estás al 100%, mejor no jugar", dijo Xavi.