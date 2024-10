Barcelona quiere volver al Camp Nou "antes de final de año"

El Barcelona espera volver a jugar en su mítico estadio, el Camp Nou, "antes de final de año" mientras concluyen las obras de remodelación que se están realizando, según dijo este lunes la vicepresidenta del área institucional, Elena Fort.



Fort presentó la hoja de ruta del club catalán a la prensa y aseguró que están "trabajando activamente" para regresar al Camp Nou "antes de final de año" con un aforo provisional para 62.000 espectadores.



La finalización de las obras está prevista para el verano (boreal) de 2026 y el número de asientos disponibles será de 105.000.



Terminará así el proyecto bautizado como 'Espai Barça' y se instalará una cubierta en el estadio.



Los aficionados del Barça podrán solicitar en los próximos días los pases para los partidos del primer equipo de fútbol masculino que queden por jugar durante la actual temporada en el Camp Nou.



De momento, incluyen los correspondientes a la segunda vuelta de LaLiga, así como las fases eliminatorias (octavos de final en adelante) de la UEFA Champions League y de la Copa del Rey.



Los directivos culés estiman que no hay "ninguna razón" para que el actual líder del campeonato no pueda comenzar 2025 jugando en su estadio.



Los trabajos de modernización, que comenzaron en junio de 2023, se han visto ralentizados por problemas relacionados con permisos y por las quejas de varios trabajadores acerca de sus condiciones laborales.



El club azulgrana solicitó al Ayuntamiento prolongar el contrato del estadio olímpico de Montjuïc "hasta marzo de 2025 por precaución" y a la espera de que no haya ningún contratiempo administrativo.