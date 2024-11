Barcelona naufraga ante la Real Sociedad sin un solo disparo a portería

Sin Lamine Yamal, baja de última hora, el Barcelona naufragó en el estadio de la Real Sociedad con una derrota 1-0, este domingo en el cierre de la 13ª jornada, en un partido en el que el irreconocible líder de la Liga no fue capaz de tirar entre los tres palos.



Con el fenómeno de 17 años siguiendo el partido desde el palco por una contusión en el tobillo derecho anunciada minutos antes del arranque, el equipo azulgrana sufrió su segunda derrota en la Liga con un gol del neerlandés Sheraldo Becker (33), preciso para meter la punta y colocar el balón pegado al poste tras una peinada de cabeza de Luka Sukic.



En San Sebastián, el Barcelona, lejos de su versión apabullante de las últimas semanas, disparó hasta en once ocasiones, pero no fue capaz de hacerlo entre los tres palos, rompiendo su espectacular racha de siete triunfos y últimas goleadas (5-2 al Estrella Roja, 4-0 al Real Madrid y 4-1 al Bayern).



'Analizar y seguir trabajando'



Llegaron a celebrar un gol los azulgranas, marcado por Robert Lewandowski (13'), pero el árbitro lo anuló por un fuera de juego milimétrico de su bota.



"Tenemos que aprender de los errores y seguir. La Real Sociedad es un equipo que presiona muy bien, no te deja salir, no tuvimos claridad en la segunda parte. Tenemos que analizar y seguir trabajando, estamos bien, somos líderes", señaló el centrocampista canario Pedri tras el primer partido de la temporada en el que el Barcelona se queda sin marcar.



Antes del parón internacional, el Barcelona es líder con 33 puntos, seis más que el Real Madrid, que tiene un partido menos, y siete de diferencia con el Atlético.