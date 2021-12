Barcelona enfrentará al Nápoles en Europa League

El FC Barcelona se enfrentará al Nápoles y la Real Sociedad al Leipzig alemán en los duelos estelares de dieciseisavos de final de la Europa League, según deparó el sorteo realizado este lunes en Nyon, Suiza.

Los otros dos equipos españoles, Sevilla y Betis, se medirán al Dinamo de Zagreb croata y el Zenit de San Petersburgo ruso, respectivamente, en una ronda que enfrenta a los ocho terceros de grupo de la Champions con los ocho segundos clasificados de la fase de grupos de la Europa League.

Tras su fracaso al quedarse tercero en la fase de grupo de la Liga de Campeones, los azulgrana regresan a la segunda competición europea por primera vez desde 2003-2004 ante el Nápoles.

La ida se disputará el 17 de febrero en el Camp Nou y la vuelta, el 24 del mismo mes en el estadio Diego Armando Maradona.

​Los dirigidos de Xavi tendrán que sudar ante los napolitanos, que llegaron a ser líderes de la Seria A durante una buena parte de la temporada, pero que están sufriendo duros reveses en las últimas semanas.

Este choque tuvo lugar en octavos de final de la Liga de campeones en 2020, que se inclinó a favor de los blaugrana con una victoria 3-1 a domicilio y empate a uno en Italia.

