Barcelona empata 1-1 con Newcastle gracias a penal in extremis de Lamine Yamal

Sin inspiración, el Barcelona empató 1-1 in extremis en la cancha del Newcastle gracias a un penal marcado por Lamine Yamal, este martes en la ida de los octavos de la Liga de Campeones, en una eliminatoria que se decidirá el miércoles en el Camp Nou.

Ante un equipo que deambula por la zona tibia de la Premier League (12º), el Barcelona estuvo lejos de su mejor versión. Abrió el marcador Harvey Barnes en el minuto 86 y selló el empate Yamal en el descuento (90+6') tras un penal señalado sobre Dani Olmo.

Por su parte, Bayern de Múnich, sin la participación de Harry Kane, puso pie y medio en cuartos de Champions tras golear 6-1 al Atalanta en Bérgamo.

Con Kane presenciando todo el partido desde el banquillo, el gigante bávaro ya mandaba 3-0 en apenas 25 minutos tras los goles de Josip Stanicic (12'), Michael Olise (22') y Serge Gnabry (25').



Ante una "Dea" desbordada, el líder de la Bundesliga prosiguió su recital con otros tres goles en el segundo tiempo, ninguno de ellos del colombiano Luis Díaz, que jugó los 90 minutos. El gol del honor local fue obra de Mario Pasalic (90+3').



En una primera parte de locura, y con la colaboración del arquero Kinsky, el Atlético de Madrid goleó 5-2 al Tottenham.



Los cinco primeros goles del partido llegaron en la primera media hora de juego. El equipo colchonero ganaba 3-0 en el minuto 15 con goles de Marcos Llorente (6'), Antonie Griezmann (14') y Julián Álvarez (15'), tras sendos errores groseros del arquero checo Antonin Kinsky en la salida del balón con el pie en el gol del extremo español y en el del delantero argentino.



Robin Le Normand (22') y de nuevo la Araña Álvarez (55') ampliaron la cuenta colchonera. Pedro Porro (26') y Dominic Solanke (76') maquillaron el resultado para los Spurs.



Derrota por 1-0... y gracias. El Liverpool salió herido, pero vivo, del infierno turco del Ali Sami Yen, donde perdió 1-0 este martes ante un Galatasaray que tuvo ocasiones para lograr una victoria más abultada que hubiera puesto en serio riesgo el pase de los Reds a cuartos de Champions.









