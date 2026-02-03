Barcelona confirma la candidatura del Camp Nou para acoger la final de la Champions League 2029

El FC Barcelona confirmó este martes que presentará su candidatura para que el Camp Nou albergue la final de la Liga de Campeones 2029.

El Barça “expresa formalmente su voluntad de participar, conjuntamente con el Ajuntament de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, en el proceso inicial de candidatura para la organización de la Final de la Champions League del año 2029”, señaló el club catalán en un comunicado.

La entidad azulgrana propondrá “la ciudad de Barcelona como posible sede del evento y el Spotify Camp Nou como estadio propuesto, condicionado a la correspondiente homologación y aprobación por parte de la UEFA, y con el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en calidad de anfitriona y coorganizadora”, prosiguió la nota.

El Camp Nou continúa en plena renovación para ampliar su aforo hasta los 105.000 espectadores, y se prevé que las obras concluyan en su totalidad en 2028, un año antes de la final.

Además, 2029 tendrá otro aliciente: se cumplirán treinta años de la última final de la Liga de Campeones disputada en el coliseo azulgrana.

Entonces, el 26 de mayo de 1999, el Manchester United se impuso en un dramático partido por 2-1 al Bayern Múnich, con una remontada en los últimos minutos.