Barcelona confía en Lamine Yamal para remontar ante el Atlético en Champions

Madrid, España | El Barcelona se encomienda a la magia de Lamine Yamal para intentar remontar el 2-0 en contra ante el Atlético de Madrid en la vuelta de cuartos de final de la Champions League, este martes.

"Esto no ha acabado", escribió Yamal en su cuenta de Instagram tras la derrota en el Camp Nou el miércoles pasado.

Los goles del argentino Julián Álvarez (45') y del noruego Alexander Sorloth (70') dieron la victoria al Atlético, que el Barça espera revertir en el Metropolitano.

"Lo daremos todo en la vuelta", había advertido Lamine, cuya magia tendrá que aparecer en Madrid, como lo hizo el sábado en el derbi de LaLiga contra el Espanyol.

El joven delantero azulgrana dio dos asistencias, marcó el tercer gol e inició la jugada del cuarto en el triunfo 4-1, en el que fue elegido mejor jugador del partido.

La victoria no solo asestó un golpe casi definitivo al campeonato español, que el Barça está cerca de revalidar, sino que también reforzó la moral del equipo y de la afición.

Los aficionados barcelonistas despidieron a su equipo con gritos de "¡Sí se puede!", de cara al duelo ante el Atlético, en el que esperan nuevamente la magia de Lamine.

- "Uno de los mejores" -

El atacante azulgrana, de 19 años, es el máximo goleador del equipo con 22 tantos en 43 partidos esta temporada, además de sumar 18 asistencias.

Lamine ya superó los 18 goles que marcó en toda la campaña pasada, en 55 encuentros, y se acerca también a las 25 asistencias que registró.

"Estoy seguro de que se convertirá en uno de los mejores, quizá incluso en el mejor jugador en el futuro", afirmó el técnico del Barça, Hansi Flick, en la previa del partido de ida.

"Lo que hace es increíble", insistió Flick, quien lo considera una pieza clave del equipo.

El joven delantero tiene, además, la Copa de Europa como uno de sus grandes objetivos.

"No pararé hasta que la traigamos de vuelta", afirmó la pasada temporada tras caer en semifinales ante el Inter de Milán.

- "Todo es posible" -

El Barça ganó la Champions League por última vez en 2015 y sus opciones pasan ahora por una remontada en el Metropolitano, un estadio que no se le ha dado mal en los últimos años.

En sus últimas diez visitas al feudo rojiblanco, el conjunto azulgrana ha ganado en siete ocasiones, incluidas las cinco más recientes.

A favor del Atlético pesa que no ha perdido ninguna de las 20 eliminatorias europeas como local bajo el mando de Diego Pablo Simeone.

El conjunto rojiblanco, además, suele controlar bien a Lamine, quien solo ha marcado un gol en diez enfrentamientos ante este rival.

"Todo es posible. El Atlético es fantástico, pero nosotros tenemos un buen equipo y somos capaces de remontar. Queremos pasar de ronda", advirtió Flick.