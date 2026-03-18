Barcelona clasifica a cuartos de Champions con enfático triunfo en casa

El Barcelona arrolló en casa al Newcastle para sellar su boleto a cuartos de final de la Champions.

Los blaugranas explotaron en el segundo tiempo para firmar un contundente 7-2, luego de terminar la primera parte empatados a dos goles.

Los ingleses fueron un rival complicado en la inicial, pero poco pudieron hacer ante el vendaval de la complementaria.

Para el Barcelona anotaron Raphinha (dos veces), Beenal, Yamal, Fermín López y Robert Lewandowski.

Elanga hizo los dos de los de la Premier.

En la siguiente ronda el Barcelona se medirá contra el ganador de la serie entre Atlético Madrid y Tottenham.