Barcelona apunta a LaLiga tras quedar fuera de Champions

Madrid, España | El Barcelona deja atrás la Champions League y centra su objetivo en LaLiga, donde este miércoles enfrentará al Celta en la jornada 33 del campeonato que lidera con comodidad.

"Ahora nos tenemos que enfocar en la Liga", afirmó el técnico Hansi Flick tras la eliminación en cuartos de final ante el Atlético de Madrid (3-2 en el global).

El conjunto azulgrana, vigente campeón, encabeza la tabla con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid, a falta de siete fechas para el cierre del torneo.

Si ambos equipos mantienen el ritmo, el título podría definirse en el clásico en el Santiago Bernabéu durante la jornada 35.

Una victoria del Barça en ese partido lo dejaría muy cerca de revalidar el campeonato.

"No me importa cuándo ganarla. Quiero ganarla", insistió Flick.

Sin competencia europea, el Barcelona apunta a cerrar la temporada con el título de liga y la Supercopa obtenida en enero.

- Real Madrid mantiene la presión -

El Real Madrid, también eliminado de la Champions, intentará seguir en la pelea.

"Lo sentiré el día que perdamos el título. Mientras tanto, seguiremos luchando", señaló el técnico Álvaro Arbeloa.

El equipo blanco recibirá al Alavés en busca de mantenerse con opciones matemáticas.

El Celta, rival del Barça, atraviesa una racha negativa tras su eliminación en cuartos de Europa League y acumula tres derrotas consecutivas.

El conjunto gallego, sexto en la tabla, pelea por alcanzar la quinta plaza que podría dar acceso a la próxima Champions.

- La Real Sociedad se ilusiona -

El calendario se ajustó por la final de la Copa del Rey, lo que adelantó la jornada 33.

El Atlético de Madrid, que perdió la final copera ante la Real Sociedad, visitará al Elche en medio de su preparación para las semifinales de Champions ante el Arsenal.

Impulsada por su título, la Real Sociedad buscará seguir escalando posiciones cuando reciba al Getafe.

"Esperamos seguir siendo ambiciosos", afirmó su entrenador Pellegrino Matarazzo.