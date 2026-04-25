Barcelona acaricia el título de LaLiga y Atlético gana antes de enfrentar al Arsenal

Getafe, España | El Barcelona se impuso 2-0 al Getafe y acaricia el título de LaLiga tras una jornada en la que el Atlético de Madrid venció 3-2 al Athletic, a cuatro días de recibir al Arsenal en semifinales de la Champions League.

Los goles de Fermín (45+1') y Marcus Rashford (74') permitieron a los azulgranas aprovechar el tropiezo del Real Madrid, que el viernes empató 1-1 con el Betis.

El Barça se afianza en el liderato con once puntos de ventaja sobre el Real Madrid, a falta de cinco jornadas y quince puntos en disputa.

En este escenario, el equipo azulgrana podría revalidar el título en la próxima jornada si vence a Osasuna y el Real Madrid no gana en el campo del Espanyol.

Sin embargo, el técnico Hansi Flick se mostró cauto: “Lo más importante es el día de hoy, no queremos pensar en otra cosa. Tenemos que celebrarlo cuando esté hecho”.

El conjunto catalán cortó una racha de cinco partidos sin ganar en Getafe.

Sin Lamine Yamal -

Sin el lesionado Lamine Yamal, Flick recurrió a Robert Lewandowski, que avisó temprano con un remate de cabeza desviado (4'), aunque el Barça tuvo que esperar hasta el cierre del primer tiempo para adelantarse.

Pedri filtró un balón al espacio para Fermín, que definió ante la salida de David Soria (45+1').

El Barcelona logró abrir el marcador tras una primera mitad en la que le costó encontrar espacios ante la sólida defensa del Getafe.

Con ventaja, el equipo gestionó la posesión y buscó explotar los espacios.

Rashford aprovechó un balón largo de Lewandowski para quedar mano a mano y marcar el 2-0 definitivo (74').

Atlético gana y toma confianza -

Horas después, el Atlético de Madrid, con la mirada puesta en la Champions, derrotó 3-2 al Athletic y sumó confianza antes del duelo ante el Arsenal.

El Athletic se adelantó con un gol de cabeza de Aitor Paredes (23'), pero Antoine Griezmann (48') y un doblete de Alexander Sorloth (54', 90+3') evitaron una nueva derrota rojiblanca.

El tanto final de Gorka Guruzeta (90+6') no fue suficiente para el Athletic.

El triunfo supone una inyección anímica para el equipo dirigido por Diego Simeone antes del partido de ida de semifinales.

Simeone realizó menos rotaciones pese a la proximidad del compromiso europeo, aunque su equipo tardó en asentarse.

El Athletic dominó la primera mitad hasta el gol de Paredes tras un córner.

Griezmann lidera la remontada -

Griezmann empató tras rematar dentro del área y batir entre las piernas a Unai Simón.

El gol impulsó al Atlético, que tomó el control del juego, aunque sufrió la lesión de Pablo Barrios.

En ese contexto, Sorloth firmó el 2-1 tras una combinación con Álex Baena.

Luego, el delantero amplió la ventaja tras una acción individual, antes del descuento de Guruzeta.

En otros resultados, el Valencia (11.º) venció 2-1 al Girona (14.º), mientras que el Alavés (15.º) superó por el mismo marcador al Mallorca (16.º).