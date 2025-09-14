Barça humilla al Valencia con tres dobletes en el Johan Cruyff

El Barcelona aplastó al Valencia 6-0, este domingo en el estadio Johan Cruyff, con tres jugadores marcando por partida doble, en duelo de la cuarta jornada de LaLiga, y se colocó segundo en la tabla detrás del Real Madrid.



Sin su estrella Lamine Yamal por lesión, el equipo catalán superó a su rival de manera cómoda gracias a los dobletes de Fermín López (29', 56'), Raphinha (53', 66') y Robert Lewandowski (76', 86').



Con este triunfo, el primero como local y en el Johan Cruyff debido a las obras que se están realizando en el Camp Nou, el Barça suma diez puntos, dos menos que el líder Real Madrid, que venció el sábado a la Real Sociedad (2-1) en Anoeta.



Antes del descanso, el club azulgrana comunicó que asistieron 5.800 aficionados al pequeño estadio para presenciar el choque.



Ante la ausencia de Lamine Yamal, el joven prodigio de la cantera, Hansi Flick apostó por el sueco Roony Bardghji en su lugar. Pero también sacó en el once titular al inglés Marcus Rashford en el lugar del brasileño Raphinha, quien según los medios españoles fue castigado por llegar tarde a la concentración.



﻿"Estoy muy contento, desde el comienzo mostramos cómo queremos jugar"﻿, dijo Flick al término del encuentro.



"Todos los que estuvieron en el campo lucharon. Siempre es el equipo, y son fantásticos, en todas las posiciones somos buenos. El equipo titular lo hizo fantástico y los que salieron todavía más", agregó el preparador alemán.



Transcurridos los primeros diez minutos del encuentro, Ferran Torres gozó de la primera ocasión, pero picó demasiado su balón, que se marchó por encima del larguero.



Pese al dominio demoledor del esférico en la primera mitad, el cuadro azulgrana solo logró abrir el marcador mediante el tanto de Fermín, que perforó la portería contraria a pase de Torres.



Tras la reanudación, la defensa del Valencia capituló y permitió que los locales se llevaran una abultada victoria.



Primero, Raphinha, que salió en la segunda mitad por Bardghji, remató un centro colgado de Rashford.



Poco después, Fermín disparó desde la frontal con la zurda para batir al arquero valencianista, que sólo pudo tocar ligeramente el balón.





