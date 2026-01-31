Barça gana en Elche y mete presión al Real Madrid

Elche, España | El FC Barcelona se impuso este sábado por 3-1 al Elche en el Martínez Valero, en la vigesimosegunda jornada de LaLiga, y se distanció provisionalmente en el liderato de su perseguidor, el Real Madrid, que queda a cuatro puntos antes de jugar el domingo ante el Rayo Vallecano en el Bernabéu.

Lamine Yamal (6') inauguró el marcador tras recibir un pase de Dani Olmo, regatear al arquero Iñaki Peña y perforar la red a puerta vacía.

Sin embargo, el conjunto ilicitano respondió por medio de Álvaro Rodríguez (29'), que marcó después de controlar un balón filtrado a la espalda de la zaga y definir con un remate cruzado frente a Joan García.

Después del empate, los de Hansi Flick reaccionaron atacando con mayor verticalidad, lo que provocó una avalancha de ocasiones.

Ferran Torres (40') volvió a poner por delante al Barça con un disparo a bocajarro sin portero, después de que Frenkie de Jong dejara sentado a Peña con un recorte.

El atacante valenciano había estrellado antes el balón dos veces en el travesaño: la primera (33') con el pie y la segunda (45+4') con el hombro tras un rechace.

Ya en el tiempo añadido del primer tiempo, Víctor Chust salvó el tercer gol azulgrana bajo palos al repeler el disparo de Ferran, que se encontraba solo tras haberse marchado de Peña.

Ocasiones perdidas

Tras la reanudación, Rodríguez (50') casi logra el doblete, que habría puesto las tablas, pero su remate se fue cerca del palo izquierdo.

Después, el Elche falló ocasiones claras. Martín Neto superó marcas dentro del área y dejó la pelota a Adam Boayar (64'), quien remató desviado con todo a su favor.

Al error también se apuntó Marcus Rashford, que generó espacio en carrera para enfrentarse a Peña en un mano a mano, pero mandó el balón fuera.

En cambio, el delantero inglés se redimió (72') con un tanto que le sirvió en bandeja Yamal.

Pese a la desventaja, los de Eder Sarabia siguieron intentando la remontada, pero García (83', 90+3) lo evitó con paradas providenciales.

Con esta victoria, el Barcelona suma 55 puntos, cuatro más que el Real Madrid (51), obligado a ganar el domingo al Rayo en el Bernabéu para no perder la estela de su eterno rival.

"Seguimos creciendo como equipo. Todavía no hemos alcanzado nuestro nivel máximo", declaró De Jong a Movistar+.

Atlético, perdido

Antes, el Atlético de Madrid, tercer clasificado, no pudo pasar del empate sin goles ante el Levante en el estadio Ciutat de València, un resultado que lo aleja de la lucha por el título.

El argentino Julián Álvarez, que empezó en el banquillo, entró al 27' para reemplazar a Alexander Sorloth, que se marchó lesionado tras un choque de cabeza con el defensa Matías Moreno, quien también fue sustituido.

El noruego tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para someterse a pruebas y conocer con mayor precisión el alcance de su dolencia.

Con este empate, la escuadra rojiblanca sigue tercera con 45 puntos, ahora a diez del Barcelona y a seis provisionalmente del Real Madrid.

También igualó el Villarreal en su visita a Osasuna (2-2). El conjunto castellonense se descolgó en la pelea por los puestos de cabeza al quedarse cuarto con 42 unidades.

En el primer partido del sábado, el colista Oviedo venció 1-0 al Girona en el Carlos Tartiere.