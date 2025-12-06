Barça confirma su mejoría con goleada al Betis y triplete de Ferran

El FC Barcelona arrolló al Betis, al que derrotó por 5-3 con un triplete de Ferran Torres en el estadio de La Cartuja, este sábado en Sevilla en la decimoquinta jornada de LaLiga para seguir como líder con paso firme.

El Barça se encontró con un choque muy cómodo, aunque tuvo que remontar el gol inicial del brasileño Antony a los seis minutos.

El marcador adverso despertó a los azulgranas: Torres le dio la vuelta en el 11 y 13 de partido, firmando su triplete a cinco minutos del final de la primera mitad.

A la fiesta goleadora también se unieron el sueco Rooney Bardghji (31) y Lamine Yamal (59), que marcó de penal.

Sin embargo, el Betis no se amilanó y siguió creyendo en la remontada. Un tanto de Diego Llorente (85) y otro de Cucho Hernández (90), de penal, maquillaron el resultado.

"Estoy muy contento con el equipo. Han luchado tras ir un gol atrás. Han hecho una gran primera parte y han acabado exhaustos. Lucharon 90 minutos y lo aprecio", recalcó el técnico Hansi Flick.

Pese a la victoria, el preparador alemán evitó el triunfalismo: "Vamos paso a paso. Ahora toca celebrar, pero el próximo partido ya es el martes contra el Fráncfort en casa".

Con este triunfo, el equipo azulgrana suma 40 puntos y toma una distancia de cuatro de manera provisional respecto al Real Madrid, su inmediato perseguidor, que jugará el domingo ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu.

Los pupilos de Hansi Flick cerraron una semana brillante. Después de haber logrado el liderato, el conjunto culé superó el martes con facilidad al Atlético de Madrid (3-1) en el Camp Nou y este sábado goleó al Betis.

En la primera llegada del cuadro andaluz, Pablo Fornals remató, pero su balón que rozó Alejandro Balde acabó en los pies de Antony. El brasileño, habilitado por el francés Jules Koundé, marcó a placer.

Otra vez volvían los fantasmas a la escuadra culé, que empezaba perdiendo el encuentro de nuevo, como le ocurriese ante el Atlético. Pero un activo Ferran, que se posicionó como delantero puro, esfumó cualquier atisbo de esperanza local.

Al primer toque, Koundé desbordó para asistir al atacante valenciano, quien se ganó su espacio para batir al arquero bético.

No habían transcurrido ni tres minutos cuando Ferran se sacó de la manga un golazo de volea tras un centro de Bardghji. En ese momento, el Barcelona ya estaba dominando a su contrincante en todas las facetas de juego.

"A por muchos más".

A la media hora, Pedri González filtró un balón al extremo sueco, que aprovechó su oportunidad, para fabricarse un tanto con su diestra ante Álvaro Vallés, logrando así su primer tanto en el campeonato español.

Pero Ferran tenía el día. Disparó, el balón tocó en Marc Bartra y despistó a Vallés para firmar su triplete.

Los azulgrana se marcharon al descanso con una ventaja de 4-1, que se amplió con un gol de penal de Yamal, después de que Bartra golpeara con el brazo un remate de Marcus Rashford. El árbitro decidió pitarlo después de ver las imágenes en la pantalla.

La diferencia abultada terminó por reducirse ante la insistencia bética. Primero, Llorente logró empujar un balón tras córner al que llegó a peinar Abde.

Luego, Cucho Hernández transformó su lanzamiento desde los once metros, después de que Koundé cometiera una falta sobre Abde dentro del área.

"Yo ya sabía que podía ser titular en el Barça. Vamos a por muchos más goles", declaró Torres a Movistar+ al término del partido.

Antes de este encuentro, el Villarreal sigue agarrándose a la tercera plaza tras vencer al Getafe (2-0) en la Cerámica, a cinco puntos del Barcelona, mientras que el Alavés se impuso 1-0 a la Real Sociedad en Mendizorroza.



