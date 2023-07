Barbie inunda las pantallas de rosa

Creada en 1959, Barbie ha acompañado a generaciones de niñas en todo el mundo, gracias también a una hábil campaña de diversificación de su fabricante, Mattel.



A finales de los años 1960 el fabricante de juguetes empezó a vender barbies de diferentes etnias, y en la actualidad asegura que tiene más de 175 modelos diferentes, incluidas muñecas minusválidas.



La película es dirigida por Greta Gerwig, proveniente del cine independiente y autora de otras películas de claro acento feminista: "France Ha" o la historia de una joven rebelde, "Lady Bird" (2017).



Gerwig adaptó en 2020 otro clásico, la novela "Mujercitas" de Louisa May Alcott.



Pero en "Barbie" opta por una escenografía espectacularmente kitsch, con todos los clichés asociados a Barbieland: la casa de color rosa chillón, la playa californiana, los coches descapotables...



El elenco de la película se completa con Helen Mirren, Emma McKay (que interpreta a una Barbie Premio Nobel de Física) o Dua Lipa (Barbie sirena).



Dua Lipa interpreta además la canción "Dance The Night", excusa para una coreografía alocada.



Barbie "es una adelantada culturalmente en ciertas cosas, y atrasada en otras", explicó Greta Gerwig en el estreno. "Desde hace 64 años alimenta todos los debates", añadió.



La película es también una demostración de la inagotable capacidad de Hollywood de buscar fuentes de inspiración o de ingresos, en este caso las marcas comerciales.



El mes pasado se estrenó "Air", sobre la mítica zapatilla de la marca Nike, y próximamente llegará a las pantallas "Ferrari", de Michael Mann.



Hace un par de años Ridley Scott rodó "La casa Gucci", con profusión de modelos y objetos de la marca de lujo italiana en la pantalla.



Hollywood es hábil para vender mensajes progresistas bajo una apariencia banal, o a la inversa, señalan críticos.



"La maquinaria de marketing de la película no promueve sus credenciales feministas. Los tráileres se centran en la moda, la diversión y el humor", explica el sitio web Hollywood in Toto.



Barbie es un símbolo "ambivalente. Simboliza a la vez la belleza de la mujer, su independencia y su alienación a causa de su físico", explica Christine Castelain Meunier, socióloga francesa.



La película se estrena en plena huelga de actores en Hollywood, que ha provocado la anulación de rodajes y de campañas de promoción.