Bali deporta a turista por hacerse foto desnuda junto a árbol sagrado

Una turista rusa que publicó una selfi posando desnuda delante de un árbol sagrado fue deportada de Bali, informó el lunes un funcionario de esta turística isla de Indonesia.



La mujer de 40 años, identificada como Luiza Kosykh, salió de Denpasar (Bali) en un vuelo a última hora del domingo con destino a Moscú pocos días después de que fuera detenida por funcionarios de inmigración, dijo a AFP I Nengah Sukadana, de la agencia de derechos humanos y jurídicos de Bali.



Kosykh fue detenida el miércoles después de que se hiciera viral su foto desnuda delante de un baniano de 700 años de antigüedad, un árbol que los hindúes de Bali consideran sagrado.



La mujer dijo que se había hecho la foto hace unos años y que no sabía que el árbol era sagrado.



No es el primer incidente de este tipo en Bali, donde hace dos semanas un ruso fue expulsado de la isla por publicar una foto suya semidesnudo en lo alto de una montaña sagrada.



Las autoridades de la isla prometieron tomar medidas enérgicas contra los turistas tras una serie de incidentes similares que atentan al hinduismo, la cultura predominante.



"No todos los turistas saben lo que está permitido y lo que no en Bali. Por eso instamos a los lugareños a que observen su entorno para evitar que se repita el incidente", declaró el domingo en rueda de prensa Anggiat Napitupulu, de la agencia de derechos humanos y jurídicos.