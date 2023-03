Balean local de la familia de Messi y lo amenazan: "Te estamos esperando"

2 de marzo de 2023, 7:52 AM

Dos hombres atacaron a balazos un supermercado perteneciente a la familia política del argentino Lionel Messi en la ciudad argentina de Rosario y dejaron un mensaje escrito que menciona al capitán de la campeona del mundo, informó el alcalde de la ciudad, Pablo Javkin. "Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar", cita el mensaje escrito a mano en un papel que los atacantes dejaron, luego de descargar los disparos contra la fachada del local que estaba cerrado. El mensaje alude al intendente (alcalde) de Rosario, Pablo Javkin, que acudió al lugar. Según los primeros peritajes, hubo un total de 14 disparos que impactaron en su mayoría en la persiana metálica del supermercado.

"Esto tiene que ser un punto límite, no dejemos que ensucien a Rosario con tanta facilidad", dijo al pedir mayor actuación de las fuerzas de seguridad.



Por su parte, el subjefe de la Unidad Regional 2 de la policía de Rosario, Iván González, consideró que la nota "no es una amenaza" sino más bien un hecho "para llamar la atención".



El jefe policial confirmó a la radio Cadena 3 que "no hubo personas heridas porque en ese momento el local estaba deshabitado".



El incidente se produjo la madrugada de este jueves y fue perpetrado por dos sujetos que llegaron al lugar en moto, según un video de una cámara de seguridad divulgado por la Policía. El ataque también fue visto por un testigo que confirmó los hechos.



Se trata de un local de la cadena de supermercados Único ubicado en un barrio populoso de Rosario, ciudad natal de Messi y de su esposa, Antonela Rocuzzo, 320 km al norte de la capital argentina, Buenos Aires.



Rosario se ve azotada desde hace años por bandas criminales asociadas al narcotráfico, un problema que ha merecido distintos abordajes de las autoridades.



El ataque se concretó días después de una reunión de los jefes de todas las fuerzas de seguridad junto con Javkin, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y representantes del gobierno federal para trazar nuevas estrategias destinadas a reducir la criminalidad en Rosario.