Bajo presión de Trump, Texas aprueba un nuevo mapa electoral

La Cámara de Representantes de Texas aprobó el miércoles un nuevo mapa de circunscripciones electorales impulsado por el presidente Donald Trump, que probablemente permitirá a los republicanos obtener cinco escaños adicionales en el Congreso de Washington durante las elecciones intermedias de 2026.



Presionados por Trump, los líderes republicanos de Texas decidieron modificar las circunscripciones electorales para diluir el voto demócrata, una técnica conocida como "gerrymandering" (manipulación de distritos electorales).



De los 38 representantes de Texas en el Congreso de Washington, 25 son actualmente republicanos, una cifra que la Casa Blanca aspira a aumentar a 30 el próximo año.



La propuesta de redistribución de distritos fue aprobada con 88 votos a favor y 52 en contra. Ahora debe ser sometida al Senado de Texas, que cuenta con mayoría republicana, antes de ser promulgada por el gobernador republicano Greg Abbott.



Trump exaltó la decisión como una "GRAN VICTORIA para el Gran Estado de Texas".



"Todo fue aprobado, estamos de camino a CINCO asientos legislativos más y a defender tus Derechos, tus Libertades y tu País", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "Texas nunca nos decepciona", agregó.



Sugirió también que otros estados de mayoría republicana como Florida e Indiana tomen acciones similares.



Los demócratas, que son minoría en la legislatura de Texas, hicieron todo lo posible por oponerse. Desde principios de agosto, más de 50 representantes se fueron del estado, paralizando la labor legislativa por falta de quorum y generando titulares al intentar llamar la atención sobre el inusual intento de redistribución de distritos.



Pero su regreso a Texas, anunciado el lunes, abrió el camino para la adopción del nuevo mapa electoral, aunque los demócratas advirtieron que "la lucha continúa".



En respuesta a la iniciativa de los republicanos texanos, California, gobernada por el demócrata Gavin Newsom, anunció su intención de rediseñar el mapa electoral del estado más poblado del país. El gobernador y los legisladores californianos presentaron el lunes un proyecto de ley para organizar un referendo con ese fin.



Si los votantes de California aprueban esta iniciativa el 4 de noviembre, la legislatura local, donde los demócratas tienen mayoría, podrá crear un nuevo mapa que debería otorgarles cinco escaños adicionales en el Congreso de Estados Unidos, al igual que Texas.



"California y los californianos han sido el blanco predilecto de la administración Trump, y no nos quedaremos de brazos cruzados mientras ordena a Texas y a otros estados manipular las próximas elecciones", declaró Newsom el lunes.



Además de Texas, la administración Trump también quiere rediseñar los mapas de Ohio, Misuri e Indiana a su favor.



Los distritos electorales suelen rediseñarse cada 10 años después del censo y se supone que se basan en sus resultados para que representen con precisión a sus habitantes. El último censo en Estados Unidos se realizó en 2020.

