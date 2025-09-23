Ayuntamiento sigue sin conceder al Barça licencia para jugar en el Camp Nou

El Ayuntamiento de Barcelona consideró este martes que el Camp Nou, el mítico estadio del Barça que sigue en obras, aún no está listo para recibir al público, incluso con un aforo reducido, al alegar motivos de seguridad.



El vigente campeón de España esperaba recibir a la Real Sociedad el domingo frente a 27.000 espectadores en su estadio, aún en obras, pero el Consistorio se niega por ahora a otorgar las autorizaciones necesarias.



Así, el Barça se enfrentará a la Real Sociedad en el estadio Olímpico de Montjuic de la ciudad condal, donde jugaron las dos últimas temporadas mientras se realizaban los trabajos en el Camp Nou.



"El Club continúa trabajando para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas", señaló la entidad culé en un comunicado.



"Actualmente, el Club está trabajando en las nuevas enmiendas que el consistorio ha compartido hoy (martes)", prosiguió la nota.



Según la prensa española, el servicio de bomberos de la ciudad precisó que había problemas con las vías de evacuación, entre otros problemas de seguridad.



"El hecho de que no esté terminado no significa que no sea seguro", dijo Joan Sentelles, director de operaciones del Barcelona, a los periodistas que visitaron en la mañana de este martes el Camp Nou, antes de la decisión del Ayuntamiento.



También reveló que el techo será colocado en el estadio en el verano (boreal) de 2027, un año más tarde de lo previsto inicialmente.



El estadio debía reabrirse en noviembre de 2024, pero la fecha fue pospuesta varias veces.



El equipo de Hansi Flick jugó fuera de casa durante las primeras tres jornadas de la temporada para ganar tiempo y preparar el estadio para su reapertura.



El conjunto azulgrana recibió al Valencia y al Getafe en el estadio Johan Cruyff con capacidad para 6.000 asistentes.



El Barça estimó en 1.500 millones de euros el coste de la profunda renovación de su estadio, que podrá acoger 105.000 espectadores, un récord en Europa.





