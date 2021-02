Avión regresa a aeropuerto en EEUU tras sufrir fallas en motor durante el vuelo

Este sábado, un vuelo de United Airlines, con destino a Honolulu, ciudad en Hawái, debió regresar al Aeropuerto Internacional de Denver tras sufrir una falla en el motor y la pérdida de varias de sus piezas hacia el suelo.

Las autoridades informaron que no se presentaron heridos ni víctimas mortales.



La policía en Brommfield, Colorado, informó a través de Twitter que según informes recibidos, un avión volaba sobre Denver y tenía problemas con el motor y había “lanzado escombros en varios vecindarios alrededor de la 01:08 p.m.” (hora local).



Getting reports that a plane flying over @broomfield had engine trouble and dropped debris in several neighborhoods around 1:08 pm. No injuries reported at this time. Plane did not land in Broomfield. Media staging area TBD. pic.twitter.com/Oc02vUWFdn

La misma policía indicó en la red social que los escombros cayeron en Commons Park y en los vecindarios de Northmoor y Red Leaf.



Por su parte, la compañía United Airlines informó a través de Twitter:



Flight UA328 from Denver to Honolulu experienced an engine failure shortly after departure, returned safely to Denver and was met by emergency crews as a precaution. There are no reported injuries onboard. We are in contact with the FAA, NTSB and local law enforcement.