Avión de reabastecimiento estadounidense se estrelló en Irak, informa ejército de EE. UU.

Un avión estadounidense de reabastecimiento KC-135 se estrelló en el oeste de Irak, mientras que un segundo avión implicado en el incidente aterrizó sin problemas, informó el ejército de Estados Unidos el jueves.

"Una de las aeronaves cayó en el oeste de Irak y la segunda aterrizó sin contratiempos. No se debió a fuego hostil ni a fuego amigo", señaló en un comunicado el Comando Central de Estados Unidos, responsable de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

El KC-135 es al menos la cuarta aeronave militar estadounidense perdida durante el conflicto en Medio Oriente, después de que tres F-15 fueran derribados por fuego amigo sobre Kuwait.

Los KC-135 suelen tener una tripulación de tres personas: un piloto, un copiloto y un tercero que opera la pértiga utilizada para reabastecer a otros aviones, según la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Pero algunas misiones de los KC-135 requieren un navegante, y la aeronave puede transportar hasta 37 pasajeros, según una ficha informativa de la Fuerza Aérea.

Al principio de la guerra, las fuerzas kuwaitíes derribaron por error tres cazas estadounidenses F-15E, pero los seis miembros de la tripulación pudieron eyectarse, de acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Ese incidente se produjo durante combates que incluían "ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones", señaló en ese momento el mando militar.