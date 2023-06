Avanza en Japón una controvertida ley para proteger a personas LGTBIQ+

13 de junio de 2023, 5:24 AM

Tokio, Japón | El Parlamento japonés aprobó este martes una nueva ley para "promover la comprensión" de las personas LGTB+, aunque los activistas la criticaron por no estar a la altura de las expectativas.



El texto fue debatido durante meses en el Parlamento del país, único miembro del G7 que no reconoce las uniones de personas del mismo sexo.



Los diputados más conservadores eran reacios a incluir una cláusula antidiscriminación, argumentando que esto agravaría las divisiones dentro de la sociedad y que podría dar lugar a procedimientos abusivos en la justicia.



Al final, se alcanzó un acuerdo con una cláusula que prohíbe cualquier "discriminación injusta" hacia las minorías sexuales.



Sin embargo, la yuxtaposición de esa palabra, "injusta", debilita el alcance de la cláusula pues lleva a interpretar que algunas discriminaciones serían justas, denunciaron los activistas por la comunidad LGTB+ (lesbianas, gays, trans, bisexuales y otros).



"Condenamos firmemente" esta ley "cuyo contenido es lo opuesto a lo que habíamos reclamado", criticó el martes la organización japonesa de defensa de los derechos de las personas LGTB+ J-ALL, en un comunicado.



El contenido de la ley "traiciona" a las personas concernidas, al tener en "consideración" a los autores de las discriminaciones, agregó J-ALL.



Para entrar en vigor, la ley tendrá que ser votada en el Parlamento, aunque en principio esto no será más que una formalidad, pues la coalición gobernante también detenta una amplia mayoría en la cámara alta.



Japón preside este año el grupo del G7 de países industrializados y la presión sobre el Partido Liberal-Demócrata (PLD) del primer ministro Fumio Kishida se intensificó en los últimos meses para que se adoptase un texto que protegiera más al colectivo LGTB+.



Al contrario que el gobierno y la mayoría de los diputados nipones, la población japonesa es mayoritariamente favorable a la legislación del matrimonio entre personas del mismo sexo, según varios sondeos.