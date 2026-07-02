"Avances positivos" en conversaciones Irán- EE. UU., dice Qatar

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, declaró la noche del miércoles que se habían logrado "avances positivos" en las conversaciones técnicas indirectas que Estados Unidos e Irán llevaban a cabo en Doha, principalmente en cuestiones relacionadas con el acuerdo marco alcanzado hace dos semanas en Suiza, para terminar con la guerra en Oriente Medio.

Al-Ansari escribió en X que las partes acordaron continuar las conversaciones en los próximos meses, y que la próxima reunión se programará lo antes posible tras los funerales del exlíder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, quien murió en un ataque aéreo israelí a finales de febrero.

Según informes iraníes, las ceremonias comenzarán el 4 de julio en la capital, Teherán, y en la ciudad de peregrinación de Qom. El entierro tendrá lugar el 9 de julio en Mashhad, ciudad natal de Jamenei, en el noreste del país.

En tanto, otra fuente diplomática dijo a afp que las conversaciones estaban en marcha, y que los enviados estadounidenses, Jared Kushner y Steve Witkoff, no participan en los contactos.

Las conversaciones se centran en "el memorando de entendimiento que se basa en los avances logrados en la cumbre de Lago Lucerna", en Suiza, indicó el diplomático.

Washington y Teherán han dicho que enviarán funcionarios para los encuentros en Qatar.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó temprano que las conversaciones indirectas en Doha avanzan "muy bien".

"La desnuclearización de Irán avanza bien. Han tenido reuniones muy buenas y ya veremos", dijo Trump.

El protocolo de acuerdo pactado en Suiza, contempla un alto el fuego de 60 días en la guerra iniciada con los bombardeos de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, la reapertura del estrecho de Ormuz y un plazo para alcanzar un acuerdo sobre el fin de la guerra y el programa nuclear iraní.



