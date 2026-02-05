Autoridades identifican sangre en escena del crimen de madre de famosa periodista de EE. UU.

Sangre encontrada en la casa de la madre de una famosa periodista estadounidense pertenece a la octogenaria desaparecida, informaron este jueves las autoridades a cargo del caso que ha conmocionado a la opinión pública.

Nancy Guthrie, madre de la reconocida presentadora de televisión Savannah Guthrie, desapareció entre la noche del sábado y la madrugada del domingo de su residencia en Tucson, Arizona, desatando una masiva investigación y una carrera contra el reloj para encontrar a la mujer de 84 años.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, con jurisdicción en el caso, detalló que los primeros resultados de los exámenes de ADN arrojaron que la sangre encontrada en la entrada de la casa de Nancy Guthrie es de ella.

Pero a cuatro días de su desaparición, continúan sin identificar posibles implicados en el secuestro.

"Todo el mundo es sospechoso ante nuestros ojos", dijo Nanos.

El sheriff detalló la línea del tiempo de la desaparición de Nancy Guthrie, quien habría llegado a su casa cerca de las 21H48 local (4H48 GMT) del sábado tras pasar tiempo con su familia.

"A la 1H47 (del domingo) la cámara de la entrada se desconecta", dijo Nanos. A las 2H12 el programa de la cámara identifica a una persona, pero sin video disponible. Las autoridades reconocieron que podría tratarse también de un animal.

En seguida, a las 2H28, el marcapasos de Nancy Guthrie se desconectó de su aplicación en el teléfono.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, abrió su rueda de prensa diaria con el caso, que también atrajo la atención del presidente Donald Trump.

El presidente, dijo Leavitt, "habló directamente con Savannah ayer, y le dijo que el gobierno federal está aquí para ayudar".

El director del FBI, Kash Patel, está recibiendo información personalmente sobre la investigación, apuntó el agente especial del FBI en Arizona Heith Janke, este jueves.

El FBI anunció, además, una recompensa de 50.000 dólares para quien ofrezca información que ayude a dar con el paradero de Guthrie.

"Ella necesita medicinas diarias, y estamos en el día cuatro o cinco, y no sabemos si ella está recibiendo su medicación, lo que podría ser letal", dijo Nanos.

Savannah Guthrie publicó el miércoles un video en el que, en compañía de sus dos hermanos, suplica, llorando, por una prueba de vida de su madre, y dijo estar dispuesta a discutir términos para su liberación.

"Queremos saber de ustedes y estamos listos para escuchar", dijo la copresentadora del programa matutino "Today" de la cadena NBC News.

Varias notas de rescate llegaron a medios locales, uno de ellos con una fecha límite para la tarde del jueves.

Janke aclaró que la decisión en este sentido es exclusivamente de la familia.