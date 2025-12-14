Autores del ataque en playa australiana que dejó 15 muertos son padre e hijo, dice la policía

Los dos sospechosos que dispararon y mataron a 15 personas en una festividad judía en la popular playa de Bondi, en Sídney, eran un padre de 50 años y su hijo de 24, reportó el lunes la policía australiana.



"El hombre de 50 años falleció. El de 24 años se encuentra actualmente en el hospital", declaró en rueda de prensa el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, que precisó que las autoridades no están buscando a ningún otro sospechoso.

Un ciudadano desarma a uno de los asesinos que esta mañana en Australia han matado al menos a 10 personas y han herido a otros tantos mientras disfrutaban de un día en la playa.



El otro sigue disparando desde un puente. pic.twitter.com/s9ylBzYYRi — MΛRC VIDΛL (@marcvidal) December 14, 2025

Al menos 15 personas murieron en el ataque a tiros contra un grupo que celebraba una festividad judía el domingo en una playa de Sídney, en Australia, informó la policía en un balance que suma a uno de los atacantes.

"La policía puede confirmar que 16 personas fallecieron y 40 permanecen hospitalizadas tras el tiroteo de ayer", dijo en X la policía de Nueva Gales del Sur, en la madrugada del lunes.

Este balance de 16 fallecidos incluye a uno de los sospechosos, que murió durante la balacera, precisó después la policía a AFP.

Dos hombres abrieron fuego el domingo en Bondi Beach, una de las playas más populares de Australia, contra cerca de 1.000 personas que celebraban la festividad judía de Janucá, un ataque calificado de "terrorista" y "antisemita" por las autoridades.