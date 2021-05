Australia se plantea mantener cerradas sus fronteras hasta finales 2022

Australia podría mantener sus fronteras cerradas hasta finales de 2022 porque la nueva ola de contagios por covid-19 en el mundo echa por tierra cualquier esperanza de reapertura a corto plazo, anunció este viernes el ministro de Turismo.



El aumento de casos en India muestra la necesidad de mantener las restricciones en las fronteras para mantener el bajo nivel de propagación del virus en Australia, afirmó el ministro Dan Tehan.



Desde el 20 de marzo de 2020, Australia ha mantenido controles fronterizos drásticos.



Es "muy difícil determinar" cuándo se podrán reabrir las fronteras, declaró Tehan a Sky News. "La estimación más optimista sería a mediados o en el segundo semestre del próximo año".



Antes de la pandemia, alrededor de un millón de viajeros entraban cada mes en el país para estancias cortas. Ahora, rondan los 7.000. Quien llegue del extranjero debe someterse a una cuarentena de 14 días en un hotel.



No obstante, el primer ministro australiano Scott Morrison anunció que no se prolongará la polémica decisión de prohibir a los ciudadanos australianos que regresen de India.



Unos 9.000 australianos están bloqueados en el país asiático y Morrison había amenazado con altas multas e incluso penas de cárcel a quienes no respetaran esta medida. "Esta medida, concebida de manera temporal, expirará el 15 de mayo", dijo el jefe de gobierno.



Por otra parte, la reciente apertura de una burbuja aérea con Nueva Zelanda ha tenido dificultades y se ha suspendido entre las ciudades afectadas por un aumento del número de casos provocados por fallos en los dispositivos de cuarentena.



Australia ha registrado 29.886 casos de contagios desde el comienzo de la pandemia, la mayoría de los cuales se detectaron en hoteles en cuarentena.



La vacunación arranca lentamente: solo se han administrado 2,5 millones de dosis en un país de 25 millones de habitantes. Cada persona necesita dos.



La perspectiva de mantener las fronteras cerradas hasta finales de 2022 asestará un duro golpe a la industria turística, que representa 33.000 millones de euros (40.000 millones de dólares) al año.



"La esperanza sería que pudiéramos crear algunas burbujas aéreas más, pero estamos en plena pandemia", dijo el funcionario. "Dependerá mucho de cómo se gestione la pandemia mundial".