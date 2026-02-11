Aumenta a diez víctimas mortales de tiroteo en una escuela de Canadá

Noticia actualizada a las 07:10 CET:

Un tiroteo en una escuela de Columbia Británica dejó ocho muertos, incluido el sospechoso, y otras dos personas fueron halladas muertas en una vivienda que se cree que está relacionada con el incidente, según informaron el martes (10.02.2026) las autoridades canadienses.

La Real Policía Montada de Canadá dijo que más de 25 personas resultaron heridas, incluidas dos con lesiones que ponen en peligro su vida, tras el tiroteo en la escuela secundaria Tumbler Ridge.

Las autoridades también dijeron que los heridos fueron atendidos en el centro médico local y que otras dos han sido evacuadas en helicóptero con heridas de extrema gravedad.

También añadieron que los agentes policiales están buscando en casas y propiedades de la localidad, situada a unos 1.150 kilómetros al noreste de Vancouver, para comprobar que no hay más víctimas y descartaron que haya otros sospechosos.

El supuesto autor de la matanza fue localizado en el interior de la escuela sin vida a consecuencia de heridas autoinfligidas.

La Policía Montada de Canadá explicó en un comunicado que alrededor de las 13:20 hora local (20:20 GMT) empezaron a recibir informaciones del tiroteo en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, una localidad del interior de la provincia de Columbia Británica.

Presumen que atacante se suicidó

"Como parte de la respuesta inicial al tiroteo activo, la Policía entró en la escuela para localizar la amenaza. Durante el registro, los agentes localizaron a varias víctimas. También fue hallada muerta una persona que se cree que es el autor del tiroteo, con lo que parece ser una lesión autoinfligida", señaló la Policía Montada.

"Todos los estudiantes y miembros del personal que permanecían en el centro fueron evacuados de forma segura", añadió el comunicado.

Gobernador: "una tragedia inimaginable"

El premier de Columbia Británica, David Eby, describió el ataque como una "tragedia inimaginable", expresando su profundo pesar por las vidas perdidas y el impacto devastador en la pequeña comunidad al oeste del país.

Durante una conferencia de prensa, Eby afirmó que "nuestros corazones están en Tumbler Ridge" con las familias de las víctimas y aseguró que el gobierno provincial proporcionará todo el apoyo posible a los afectados en los próximos días mientras la región trata de superar este acontecimiento traumático.

Además, Eby señaló que planea visitar Tumbler Ridge "lo más pronto posible" para reunirse con las familias, amigos y residentes afectados, y para ver de primera mano la situación y coordinar el apoyo necesario tras el tiroteo que dejó múltiples muertos e heridos en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge y sus alrededores.

Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró estar "devastado" y extendió sus condolencias a las familias y amistades de las víctimas.

"Estoy devastado por los terribles tiroteos de hoy en Tumbler Ridge, British Columbia. Mis plegarias y más profundas condolencias están con las familiares y los amigos de los que han perdido a seres queridos en estos actos de violencia", expresó Carney en un mensaje en X.

Tiroteos son inusuales en escuelas canadienses

Los tiroteos en escuelas son poco frecuentes en Canadá.

La localidad de Tumbler Ridge, con una población de unos 2400 habitantes, se encuentra cerca de la frontera con Alberta. La página web del gobierno provincial indica que la escuela secundaria Tumbler Ridge tiene 175 alumnos de entre 7.º y 12.º grado.

El superintendente de la RCMP, Ken Floyd, dijo a los periodistas que los investigadores habían identificado al tirador, pero que no revelarían su nombre, ya que el motivo del sospechoso seguía sin estar claro.

"No estamos en condiciones de entender por qué o qué pudo haber motivado esta tragedia", dijo Floyd, tras añadir que la policía sigue investigando la relación entre las víctimas y el tirador.





