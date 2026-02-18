Atlético se jugará en casa el pase a octavos de Champions tras empatar en Brujas

El Atlético de Madrid se jugará el próximo martes en el Metropolitano el pase a octavos de la Champions tras empatar este miércoles ante el Brujas (3-3) en el estadio Jan Breydel de la ciudad belga en el partido de ida del playoff.

El argentino Julián Álvarez (8') abrió el marcador de penal, y el nigeriano Ademola Lookman (45+4') amplió la distancia antes del descanso.

En el inicio de la segunda parte, el también nigeriano Raphael Onyedika (51') aprovechó un rechace de Jan Oblak en el área para marcar a placer y, después, el italiano Nicolo Tresoldi (60') logró la igualada.

El conjunto belga siguió apretando para llevarse el triunfo, pero los pupilos de Diego Simeone se encontraron con un tanto a favor en propia puerta del ecuatoriano Joel Ordóñez (79').

Sin embargo, el cuadro belga siguió insistiendo hasta que llegó la recompensa. El griego Christos Tzolis volvió a poner las tablas ya casi al término del tiempo reglamentario. El colegiado anuló el tanto por fuera de juego, pero acabó concediéndolo el tras revisarse que el jugador estaba en posición legal (90').

Por su parte, el último finalista del torneo, el Inter de Milán, perdió 3-1 en Noruega ante el Bodo/Glimt, mientras que en otros resultados Leverkusen derrotó 2-0 de visitante al Olympiakos y el Newcastle arrolló 1-6 a Qarabag.



