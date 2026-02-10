Atlético recibe al Barcelona en Copa con Julián Álvarez y el césped en el punto de mira

Casi descartado en la lucha por Laliga ya en febrero, el Atlético de Madrid recibirá el jueves al FC Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey con Julián Álvarez y el césped en el punto de mira.

En un estadio que estará hasta la bandera tras vender el club prácticamente todas las entradas, los hinchas esperan que el atacante argentino, que lleva 101 días sin marcar un tanto en el campeonato español, corte su sequía goleadora.

Desde el pasado 1 de noviembre, la 'araña' lleva sin picar. Ese día, transformó un penal al Sevilla en la victoria de su equipo 3-0 en feudo rojiblanco y ya no se le ha vuelto a ver celebrar un gol.

Aunque en la Liga de Campeones marcó más tarde, frente al PSV Eindhoven, el 9 de diciembre, el jugador de 26 años se secó en el empate ante el Galatasaray (1-1) en campo turco y la derrota frente al Bodo/Glimt (2-1) en el Metropolitano, ambos jugados a finales de enero.

Pese al bajón en su rendimiento, Álvarez continúa gozando de estatus de estrella en la plantilla dirigida por el técnico Diego Simeone, que aún lo refuerza; sin embargo, algo ha cambiado.

Menos minutos.

El argentino, que volvió al once tras una indisposición que le impidió jugar antes en Copa frente al Betis, fue sustituido en el descanso en la derrota del domingo ante precisamente el conjunto bético (1-0) en el Metropolitano.

Y, en la jornada anterior de LaLiga que acabó en empate a cero frente al Levante en el Ciutat de Valencia, el de Calchín salió desde el banquillo.

"No creo oportuno seguir comentando cosas sobre Julián", comentó el Cholo después de ser preguntado sobre el jugador en rueda de prensa posterior al choque.

"Confiamos en él, es importantísimo, el mejor que tenemos. Esperemos que nos dé más cosas en los momentos importantes que se vienen por delante", subrayó el entrenador argentino.

Uno de ellos será de manera inminente en Copa, donde aún no ha marcado, y contra el Barça, que llega lanzado tras ganar el sábado al Mallorca (3-0) en el Camp Nou y seguir líder de la competición doméstica, aunque mantiene a un suspiro al Real Madrid, con un punto menos de diferencia entre ambos.

Además, Simeone se encomendará al empuje que ha supuesto el fichaje del nigeriano Ademola Lookman, que logró su primera diana con la elástica colchonera en su debut en Copa.

Un césped arrasado.

Otro de los señalados es el estado del campo del Metropolitano. Tras el triunfo en La Cartuja, Sevilla, el francés Antoine Griezmann alabó el césped y criticó al rojiblanco. "El nuestro no ayuda mucho, entonces se nos complica a la hora de jugar", afirmó el delantero al término del encuentro.

Esa crítica no fue a más hasta que el capitán Koke se quejó de lo mismo tres días después tras caer ante los pupilos del chileno Manuel Pellegrini.

"Nos resbalamos, el césped se levanta. Un equipo como el Atlético de Madrid necesita un campo que esté bien para jugar. Se nos exige que juguemos a un gran nivel y para eso necesitamos un césped de nivel", declaró Koke a Movistar+.

El césped del Metropolitano se cambió en noviembre después de un entrenamiento de los Miami Dolphins, equipo de la NFL estadounidense. Después, las condiciones climatológicas de frío, nieve, hielo y lluvia tampoco han ayudado a mantenerlo.

Simeone, por su parte, quitó hierro al asunto. "No soy futbolista. Ellos están jugando y son los que interpretan mejor. Toda la vida se jugó en canchas buenas, normales, regulares. No fue un partido que no ganamos por el estado del césped", señaló tras ser cuestionado.

En la otra semifinal, el Athletic Club y la Real Sociedad se medirán el miércoles en el derbi vasco en San Mamés.

El equipo de Ernesto Valverde llega reforzado tras vencer al Levante por 4-2 en su campo, lo que lo aupó hasta la décima posición de la tabla, mientras que la Real Sociedad se encuentra en su mejor momento de la temporada, después de ganar al Barcelona y ascender al octavo lugar de LaLiga.



