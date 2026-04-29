Atlético Madrid y Arsenal empatan 1-1 en la ida de semifinales de Champions

El Atlético de Madrid y el Arsenal igualaron 1-1 en el partido de ida de las semifinales de la Champions League disputado en el estadio Metropolitano en la capital española.

Un penal transformado por el sueco Viktor Gyökeres (minuto 44) adelantó a los Gunners, pero otra pena máxima, marcada por el argentino Julián Álvarez (56') equilibró la eliminatoria, que conserva toda la emoción antes del segundo y definitivo asalto.

El próximo finalista de la Champions League se decidirá la próxima semana en Londres, cuando ambos clubes se vuelvan a ver las caras en el Emirates Stadium.



