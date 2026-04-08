Atlético Madrid golpea al Barcelona y lo pone contra las cuerdas en Champions

El Atlético de Madrid dejó al Barcelona al borde del precipicio de la eliminación en la Champions League, al ganar en el Nou Camp por marcador de 0-2.

El partido de los colchoneros se desarrolló a la medida de lo que le gusta a Diego Simeone. Los madridistas golpearon en los momentos oportunos y le pusieron el candado al cotejo.

Julián Álvarez marcó un golazo de tiro libre al minuto 45, mientras que Alexander Sorloth vino de la banca a poner el segundo al minuto 70.

Hansi Flick no encontró en la banca respuestas y el próximo martes los blaugranas deberán buscar darle vuelta a la serie en el Metropolitano.

PSG cumple en casa y enciende las alarmas del Liverpool

En el Parc des Princes, el Paris Saint-Germain firmó una contundente victoria 2-0 ante el Liverpool, colocándose como favorito para llegar a las semifinales.

Désiré Doué abrió el tanteador al minuto 11 y Khvicha Kvaratskhelia selló la cuenta cerca del minuto 90.

La oncena de Luis Enrique estuvo cerca de extender la distancia, pero los de la Premier se salvaron y ahora tratarán de rescatar la serie en Anfield Road.