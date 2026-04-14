Atlético Madrid es semifinalista de la Champions League y le muestra la salida al Barcelona
El partido en el Metropolitano fue una noche mágica de las que deja la Champions League
Fue una noche mágica en el Metropolitano. Noventa minutos llenos de tensión y buen fútbol dejaron al Barcelona ganando de visita 2-1 en casa del Atlético de Madrid, pero perdiendo la serie en el global por marcador de 3-1.
Los colchoneros le mostraron la puerta de salida a los blaugranas en el máximo torneo de clubes del mundo.
Cuando el central determinó el final del cotejo, Diego Simeone tenía a su equipo encerrado en su área, con los de Hansi Flick volcados al ataque.
Con sudor y lágrimas, el Atlético de Madrid firmó su paso a las semifinales, donde ya espera al ganador de la serie entre Sporting y el Arsenal.
La noche empezó promisoria para el Barcelona. Goles de Lamine Yamal y Ferran Torres en la primera parte hacían temblar la casa atlética.
Pero el equipo del Cholo fue el equipo del Cholo: construido para sufrir, para jugar al borde del precipicio, y un Antoine Griezmann imperial llevó peligro cada vez que dominaba el balón. En una de tantas, el esférico encontró a Ademola Lookman en la contra para el tanto definitorio.
La segunda parte fue ver a dos pesos pesados golpearse en un ida y vuelta, que terminó soportando mejor el Atlético de Madrid, que festejó con justicia.