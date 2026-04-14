Atlético Madrid es semifinalista de la Champions League y le muestra la salida al Barcelona

Fue una noche mágica en el Metropolitano. Noventa minutos llenos de tensión y buen fútbol dejaron al Barcelona ganando de visita 2-1 en casa del Atlético de Madrid, pero perdiendo la serie en el global por marcador de 3-1.

Los colchoneros le mostraron la puerta de salida a los blaugranas en el máximo torneo de clubes del mundo.

Cuando el central determinó el final del cotejo, Diego Simeone tenía a su equipo encerrado en su área, con los de Hansi Flick volcados al ataque.

Con sudor y lágrimas, el Atlético de Madrid firmó su paso a las semifinales, donde ya espera al ganador de la serie entre Sporting y el Arsenal.

La noche empezó promisoria para el Barcelona. Goles de Lamine Yamal y Ferran Torres en la primera parte hacían temblar la casa atlética.

Pero el equipo del Cholo fue el equipo del Cholo: construido para sufrir, para jugar al borde del precipicio, y un Antoine Griezmann imperial llevó peligro cada vez que dominaba el balón. En una de tantas, el esférico encontró a Ademola Lookman en la contra para el tanto definitorio.

La segunda parte fue ver a dos pesos pesados golpearse en un ida y vuelta, que terminó soportando mejor el Atlético de Madrid, que festejó con justicia.