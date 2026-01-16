"Atípica" visita de Machado en la que le entregó su premio Nobel de la Paz a Trump

El esperado encuentro entre María Corina Machado, la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, y el presidente Donald Trump en la Casa Blanca se dio este jueves a puerta cerrada, de manera más discreta de lo que se esperaba.

Machado llegó alrededor del mediodía a la Casa Blanca, sin que ni Trump ni ningún miembro de su gobierno la recibiera frente a las cámaras, como suele ser habitual con otros líderes políticos.

Un colaborador de Machado le dijo a BBC Mundo que el encuentro "fue muy bien" e incluyó "una conversación privada primero y un almuerzo después".

Tras la reunión, en la que Machado obsequió al presidente estadounidense con su medalla del Nobel, la líder opositora ofreció unas palabras a un grupo de venezolanos que se había congregado para expresarle su apoyo: "Sepan que contamos con el presidente Donald Trump para la libertad de Venezuela", dijo.

A continuación se trasladó al Capitolio, donde un grupo de legisladores la esperabn para sostener una reunión. A su salida de la sede del Congreso, Machado contó brevemente cómo fue su encuentro Trump.

"Me impresionó mucho lo claro que está. Cómo conoce la situación de Venezuela, cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Y yo le aseguré que la sociedad venezolana está unida. Más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo, queremos vivir con libertad, con dignidad, con justicia. Queremos a nuestros hijos de vuelta en casa. Y que para que eso ocurra, tiene que haber democracia y libertad", dijo Machado.

"Pueden tener la seguridad de que el presidente Trump está comprometido con la libertad de todos los presos políticos de Venezuela y con la libertad de todos los venezolanos", añadió.

Reuters Machado visitó Washington a casi dos semanas de la captura de Maduro en Venezuela.

Entrega del Nobel

También contó que le "presentó" al presidente Trump la medalla del Nobel de la Paz que recibió en diciembre como "un reconocimiento por su compromiso único con nuestra libertad".

La opositora venezolana había dicho la semana pasada que compartiría el galardón con Trump, pero el Comité Nobel aclaró posteriormente que no era transferible. "Una vez anunciado el Premio Nobel, no puede ser revocado, compartido ni transferido a otras personas", afirmó el comité en un comunicado. "La decisión es definitiva y válida para siempre", dijeron.

Este jueves Machado dijo que "le presentó la medalla" a Trump.

"Y le dije: 'Hace 200 años, el general Lafayette le entregó al presidente una medalla con la cara de George Washington a Simón Bolívar, que siempre atesoró. Justo 200 años después, la gente de Bolívar le está devolviendo a Washington una medalla en reconocimiento", explicó la opositora.

"Es también una profunda expresión de gratitud por el invaluable apoyo del presidente Trump y de los Estados Unidos al pueblo venezolano en esta lucha decisiva por nuestra independencia y la restauración de la soberanía popular. El hecho de que este gesto tenga lugar dos siglos después, casi como un espejo histórico, le otorga un poder simbólico excepcional", agregó Machado, según un comunicado hecho público tras el encuentro.

Horas después, Trump confirmó en un mensaje en su red social Truth Social que había recibido el premio de manos de Machado.

"Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!", escribió el mandatario.

La visita de Machado a Washington ocurrió casi dos semanas después de que Estados Unidos lanzara una operación militar en Caracas en la que detuvieron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser enjuiciados por cargos relacionados con el narcotráfico.

El gobierno de Venezuela recayó entonces en la vicepresidenta ejecutiva del gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez, con quien Trump ha establecido negociaciones que han dejado al margen a Machado y al excandidato presidencial de su movimiento opositor, Edmundo González.

El miércoles, Trump se refirió a Delcy Rodríguez como una "persona fantástica" con quien tuvo una "larga llamada" telefónica.

"Es alguien con quien hemos trabajado muy bien", señaló en una rueda de prensa desde la Casa Blanca. "Creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela", concluyó.

"Una visita atípica"

Análisis de Bernd Debusmann Jr., corresponsal de la BBC en la Casa Blanca

La visita de Machado a la Casa Blanca fue breve y atípica para un presidente al que le encanta estar delante de las cámaras.

Se celebró completamente a puerta cerrada y coincidió casi simultáneamente con una rueda de prensa de la secretaria de prensa Karoline Leavitt. La mayor parte de los periodistas acreditados en la Casa Blanca se encontraban ahí, lejos de donde podían ver a Machado entrar o salir del complejo de la Casa Blanca.

Esto se puede deber a que Trump y otros funcionarios del gobierno no se han retractado de la afirmación del presidente de que Machado no cuenta con el apoyo ni el respeto necesarios para poder gobernar Venezuela, aunque él apoye la celebración de elecciones en algún momento en el futuro.

Cuando se le preguntó sobre la reunión, que aún estaba en curso, la secretaria de prensa Karoline Leavitt dijo que Trump no acudía a la reunión con "expectativas" y que simplemente quería "mantener una conversación franca y positiva" sobre el futuro de Venezuela.

Por su parte, la presidenta interina Delcy Rodríguez se ha mostrado "extremadamente cooperativa", según Leavitt.

Tras la reunión, el presidente guardó silencio sobre la presentación del Premio Nobel que le hizo Machado, y sigue sin estar claro si lo aceptó.

Reuters Machado se reunió con senadores en el Capitolio.

Trump mantiene su postura sobre Machado

Tras la captura de Maduro el 3 de enero, la expectativa de muchos venezolanos era que se produjera un cambio de gobierno inmediato y que Machado o González asumieran responsabilidades..

La misma Machado, al reaccionar a la operación militar del 3 de enero, señaló: "Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder".

Pero Trump dejó claro que no sería el caso. "No tiene el apoyo ni el respeto dentro del país", dijo el mismo día que fueron capturados Maduro y su esposa. "Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto", agregó entonces.

En su rueda de prensa diaria, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Trump mantiene su idea de que Machado no tiene el apoyo en Venezuela para convertirse en la líder del gobierno en este momento.

"Es una postura realista y no ha cambiado", dijo ante una pregunta de un reportero sobre si había algún cambio en la perspectiva de Trump.

Sin embargo, aseguró que Trump "estaba deseando la celebración de esta reunión y esperaba que fuera una conversación buena y positiva, porque ella es una voz verdaderamente notable y valiente para muchos venezolanos".

Reiteró que el gobierno de Trump ha estado en contacto con Delcy Rodríguez y otros funcionarios venezolanos que han sido "extremadamente cooperativos", según Leavitt.

Getty Images Algunos venezolanos se reunieron en el exterior de la Casa Blanca para respaldar a Machado.

Visita al Congreso de EE.UU.

En su reunión con legisladores demócratas y republicanos este jueves en el Capitolio, Machado les dijo que su país podría convertirse en un aliado clave de EE.UU. en un futuro.

"Lo que está ocurriendo en este momento es histórico, no solo para el futuro de Venezuela, sino para el futuro de la libertad en el mundo. Yo soy solo una de millones de venezolanos determinados a recuperar la libertad, la justicia y la democracia para nuestro país", les dijo.

"Queremos dignidad, queremos igualdad ante la ley. Somos una sociedad profundamente proamericana", dijo Machado, quien recordó que actualmente no hay una sola institución que funcione verdaderamente en Venezuela.

"Delcy Rodríguez es parte del régimen", afirmó al tiempo que explicó que no hay manera de que un país donde el 86% de la población vive en pobreza pueda atraer inversión real.

"¿Quién va a invertir en Venezuela si no existe un poder judicial independiente y no se respeta la propiedad privada?", precisó Machado, según detalló un comunicado de la formación opositora Vente.

Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, han dicho que esperan que en un futuro haya elecciones presidenciales en Venezuela, pero no han señalado ninguna fecha ni si Estados Unidos apoyaría una candidatura de Machado u otra figura de la actual oposición.