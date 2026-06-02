Ataques rusos a Ucrania dejan 10 muertos y casi 100 heridos

Rusia lanzó durante la madrugada de este martes (2.06.2026) contra varias ciudades y regiones de Ucrania uno de los ataques más masivos de toda la guerra, en el que empleó 73 misiles de distintos tipos, entre ellos 33 de tipo balístico, y 656 drones de larga distancia, que mataron al menos a diez personas, según las autoridades de Kiev.

Cuatro de las muertes se produjeron en Kiev, cuyos barrios fueron alcanzados por misiles balísticos, dijeron las autoridades que además informaron de casi un centenar de heridos.

Las fotografías mostraban grandes explosiones y columnas de humo que se elevaban sobre los rascacielos de la capital ucraniana, donde, además, dejaron 58 heridos, entre ellos niños, según el alcalde de la capital, Vitali Klitschko.

"No podíamos entender qué estaba pasando, ¿una especie de apocalipsis?", dijo Olha Mudra, en el lugar de uno de los ataques, acompañada por su hija Natalia, de seis años.

"Todo estaba cubierto de escombros, todo envuelto en humo, no se veía nada", añadió, frente a un edificio residencial destruido y coches dañados.

"El enemigo está atacando con misiles balísticos", dijo el jefe de la administración militar de la capital, Timor Tkatchenko.

Tras las explosiones, la población acudió a los refugios cargando bolsas y mantas por las calles de Kiev, donde se podía ver una densa columna de humo, constataron periodistas de la agencia AFP.

Se escucharon fuertes explosiones durante la noche en el centro de la ciudad. Tkachenko agregó que varios edificios resultaron dañados e incendiados.

Muchos residentes buscaron refugio en estaciones de metro y refugios antiaéreos. También se registraron breves cortes de electricidad y problemas con el suministro de agua, dijo la agencia alemana DPA.

El Ejército ruso confirmó que lanzó en la madrugada de este martes un ataque masivo con misiles y drones contra empresas del complejo industrial militar ucraniano e infraestructura crítica de Kiev y otras seis regiones de Ucrania, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Esta noche, en respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armamento aéreo, terrestre y marítimo de largo alcance y precisión, incluyendo misiles hipersónicos y drones", señaló el mando militar ruso en una nota publicada en MAX.

Temor por personas atrapadas bajo los escombros

En el distrito de Podilskyi, en Kiev, un edificio residencial de varias plantas se derrumbó tras ser alcanzado por un ataque aéreo, según informó el alcalde Klitschko. Las autoridades temen que haya personas atrapadas bajo los escombros.

En el este del país, en Dnipró, las autoridades informaron de cinco muertos y 25 heridos.

"El balance del ataque ruso contra Dnipró sigue aumentando", subrayó el jefe de la administración militar de la región, Oleksandr Ganja.

Diez personas resultaron heridas también en Járkiv, igualmente en el este de Ucrania, entre ellas un niño, describió en Telegram el alcalde Igor Terekhov.

La ciudad fue "atacada por 15 drones y dos misiles", precisó.

La Fuerza Aérea Ucraniana afirmó que Moscú utilizó misiles balísticos y de crucero en los ataques.

Incendio en refinería rusa

Del lado ruso, un incendio se desató en la refinería de Ilski, en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, a raíz de un ataque ucraniano con aeronaves no tripuladas, según el cuartel general operativo de la región.

Moscú, que bombardea Ucrania casi todas las noches, ha intensificado sus ataques diurnos en los últimos meses, lo que ha provocado una respuesta de Kiev, que a su vez ha incrementado sus operaciones, especialmente a larga distancia, contra Rusia.

​

