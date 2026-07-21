Ataques mutuos entre Ucrania y Rusia dejan al menos 14 muertos

Los ataques del Ejército de Ucrania en la región fronteriza rusa de Bélgorod causaron la muerte de seis personas ayer, lunes (20.07.2026), según informaron las autoridades del lugar, mientras que Kiev reportó ocho fallecidos tras ataques rusos.

El Ejército de Rusia ha intensificado sus bombardeos sobre Ucrania, matando a decenas de personas en ataques con misiles desde principios de mes, y Kiev ha incrementado los ataques de represalia.

En Shebekino, en la provincia fronteriza rusa de Belgorod, un dron ucraniano impactó un autobús de pasajeros, informó en redes sociales el gobernador interino, Alexander Shuvaev.

"Cinco civiles inocentes, entre ellos un menor, murieron como resultado de este ataque (...). Además, 23 civiles resultaron heridos", dijo. Un ataque posterior contra un autolavado causó la muerte de un hombre, añadió Shuvaev.

En Ucrania, las autoridades dijeron que ataques rusos contra las ciudades de Pavlograd y Kramatorsk dejaron dos muertos en cada una, y otras cuatro personas murieron en las regiones sureñas de Odesa y Zaporiyia.

En Pavlograd, en la región de Dnipropetrovsk (centro-este), dos personas fallecieron y 15 resultaron lesionadas, según el jefe de la administración regional, Oleksandre Ganja.

En Kramatorsk, una de las dos últimas ciudades importantes de la región oriental de Donetsk, aún bajo control ucraniano, bombardeos rusos causaron dos muertos y cuatro heridos, según informó la policía regional a través de Telegram.

En tanto, en la sureña Zaporiyia, una persona murió y nueve resultaron heridas, según el responsable regional, Iván Fedorov.

Además, siete personas resultaron lesionadas en un ataque contra Jersón (sur), según la administración regional.

En la madrugada del lunes, Moscú y su región sufrieron un gran ataque con drones ucranianos que dejó 10 heridos, entre ellos tres chinos, y provocó un incendio en un importante complejo industrial.

El Comité de Investigación de Rusia anunció la apertura de un expediente por "atentado" a raíz de este "ataque masivo de las fuerzas ucranianas en la región de Moscú".

Tres heridos en un ataque en el mar Negro contra un buque que transportaba gas a Ucrania

Un ataque contra un buque en el mar Negro que transportaba gas propano hacia el puerto ucraniano de Reni provocó un gran incendio a bordo y dejó tres marineros heridos, anunció el martes el presidente de Rumania, Nicusor Dan.

"Anoche, el buque cisterna de GLP Gas Lisbon, con bandera liberiana, fue alcanzado fuera de las aguas territoriales rumanas, a unas 20 millas náuticas [aproximadamente 37 km] de la costa rumana", declaró Dan en X. Precisó que la tripulación tuvo que ser evacuada.

Las autoridades tratan de determinar el origen del ataque.

Dan consideró que el incidente estaba "muy probablemente relacionado con la guerra de agresión ilegal que lleva a cabo la Federación de Rusia contra Ucrania".

El ataque contra el navío, que transportaba más de 3.790 toneladas de propano desde el puerto egipcio de Alejandría, provocó un gran incendio a bordo.

Dos barcos de rescate rumanos intervinieron para evacuar a los 17 tripulantes, de los cuales tres "necesitaban atención médica de emergencia", según un comunicado de los servicios de socorro.

"Dos de las víctimas presentaban quemaduras que cubrían entre el 10 y el 15% de su cuerpo, y la tercera sufría múltiples lesiones con hemorragia", precisa la nota.