Ataque suicida en cuartel de Policía fronteriza en Pakistán deja al menos tres muertos

Tres miembros de la fuerza paramilitar Federal Constabulary murieron en un ataque suicida presuntamente perpetrado por los talibanes paquistaníes en la sede de este cuerpo en la ciudad de Peshawar, en la provincia de Khyber Paktunkhwa, en el noroeste de Pakistán y fronteriza con Afganistán.

Alrededor de las 8:00 hora local (3:00 GMT) de este lunes (24.11.2025) "un atacante suicida se inmoló en la puerta principal del cuartel de la FC y otros dos intentaron entrar, pero fracasaron gracias a la rápida respuesta de las fuerzas”, declaró a la agencia EFE Shafi Ullah, funcionario de la Policía de Peshawar.

Fuentes de seguridad informaron en un comunicado a los medios de que los presuntos insurgentes, o 'khwarij' del grupo Fitna Al Khwarij, hicieron un intento "fallido” de atacar el cuartel de la FC.

El Gobierno paquistaní y las fuerzas armadas se refieren al TTP, o talibanes paquistaníes, como Fitna Al Khwarij, es decir, quienes han abandonado el islam, llamando a sus militantes ‘khwarij', y señalan que actúan con el presunto apoyo de la India.

Complejo de seguridad, ubicado en una de las rutas más transitadas

Los presuntos insurgentes realizaron primero un ataque suicida contra la puerta del cuartel general de la FC y luego intentaron ingresar a las instalaciones, pero "fracasaron” gracias a la rápida respuesta armada de las fuerzas de seguridad.

"Después de la explosión suicida, dos 'khwarij' intentaron ingresar al cuartel y fueron abatidos por la efectiva respuesta de las fuerzas de seguridad”, dijeron las fuentes, que añadieron que "los tres atacantes han muerto”.

Según las mismas fuentes, tres miembros de la FC murieron en el ataque y otros dos resultaron heridos.

"Las fuerzas de seguridad han rodeado la zona y la operación de despeje en áreas aledañas está en curso”, señalaron las fuentes de seguridad.

El edificio del cuartel general de la FC se encuentra en una carretera muy transitada, Saddar Road, con diversas tiendas y talleres de automóviles a ambos lados, y el famoso Deans Trade Center del bazar de Saddar justo frente al edificio.

El ministro federal del Interior, Mohsin Naqvi, condenó "enérgicamente” el ataque y rindió homenaje al personal de la FC por "frustrar” el ataque, añadiendo que los miembros de la FC "evitaron un complot terrorista actuando a tiempo”.

El ministro también rindió homenaje a los tres miembros de la FC que sacrificaron sus vidas, según el comunicado.

Pakistán ha experimentado un aumento de ataques militantes, especialmente en Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán. Este repunte se produjo tras el fin del alto el fuego declarado por el TTP en noviembre de 2022, cuando prometieron atacar a las fuerzas de seguridad, la policía y el personal de las agencias de aplicación de la ley.

El Gobierno paquistaní culpa al Gobierno talibán afgano de proporcionar refugio a los militantes del TTP. Islamabad sostiene que Kabul no actúa con firmeza contra el TTP, mientras que las autoridades afganas acusan a Pakistán de utilizar la fuerza en la frontera para desviar la atención de sus propios problemas de seguridad internos.